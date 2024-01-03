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ТАСС

Экс-глава МИД Австрии заявила, что Запад больше не ждет победы Украины

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Карин Кнайсль
Карин Кнайсль.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

По словам Карин Кнайсль, отношение западных стран к военному потенциалу Украины за год полностью изменилось

ВЕНА, 2 января. /ТАСС/. Отношение западных стран к военному потенциалу Украины за год полностью изменилось, и они больше не ждут, что она выиграет в конфликте с Россией. Об этом свидетельствуют высказывания бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

"Запад в своей оценке [военной мощи Украины] развернулся на 180 градусов, - заявила она в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену, опубликованном на YouTube. - В частности, ровно год назад говорили, что российские вооруженные силы истощены, <...>. А сейчас заголовки изданий, начиная с Financial Times и заканчивая The Economist, почти в унисон задаются вопросом, что делать, если Россия выиграет эту войну?"

Дипломат объяснила такую перемену провалом летнего контрнаступления Киева, а также тем, что российские войска активизировались в зоне боевых действий на Украине и уже смогли добиться первых успехов в рамках нового наступления.

Украинская армия с 4 июня предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВС Украины не достигло результатов. 19 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе так называемого контрнаступления потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек. 

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Шойгу Сергей
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