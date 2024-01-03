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ТАСС

Посол Франции в Киеве заявил, что республика изменит формат помощи Украине

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Французский тяжёлый бронеавтомобиль AMX-10RC
Французский тяжёлый бронеавтомобиль AMX-10RC.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain davric

Она намерена сосредоточиться на производстве оружия на Украине, отметил Гаэль Весьер

ПАРИЖ, 2 января. /ТАСС/. Подход Франции к поддержке Украины изменится, Париж намерен сосредоточиться на производстве оружия на украинской территории. Об этом сообщил посол республики в Киеве Гаэль Весьер в интервью телеканалу France Info.

"Поддержка Франции в вопросах поставки военного оборудования, конечно же, продолжается. Постепенно она будет менять свой характер, поскольку цель заключается в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет безвозмездных поставок и закупок", - отметил он.

По словам дипломата, "для перехода от одной стратегии к другой потребуется некоторое время".

Весьер указал на то, что сторонником изменения формата помощи Украине является министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, которая в ближайшее время намерена посетить Киев. "Это видение находит политическую поддержку, в частности, со стороны Катрин Колонна, которая регулярно посещает Украину, - сказал посол. - В данный момент мы работаем над шестым визитом главы МИД, который состоится в ближайшие несколько дней".

13 ноября министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что власти республики намерены отказаться от передачи Киеву оружия из своих арсеналов и рассчитывают заставить Украину покупать новые вооружения у французских предприятий за счет специально выделенных на это средств. Согласно парламентскому докладу, выдержку из которого привел Лекорню, из бюджета Франции выделено €200 млн в специальный фонд поддержки Украины, из которого Киев может тратить средства на закупку новых вооружений, но только у французских поставщиков.

Москва ранее неоднократно заявляла, что поддержка Западом Киева не повлияет на осуществление Россией целей, поставленных в рамках специальной военной операции. 

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Страны
Россия
Украина
Франция
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