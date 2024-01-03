В Минске прогнозируют расширение международного военного сотрудничества

Минск. 2 января. ИНТЕРФАКС - Минобороны Белоруссии ожидает прорыва в отношениях со странами Африки, Латинской Америки и Азии, заявил помощник министра обороны республики по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"2024 год обещает быть для Вооруженных сил Республики Беларусь весьма насыщенным: 802 мероприятия международного военного сотрудничества (больше на 25%, чем в 2023 г.) с более чем 30 государствами мира. Ожидается прорыв в отношениях со странами африканского континента, Латинской Америки, Восточной, Юго-Восточной и Юго-Западной Азии", - написал представитель белорусского Минобороны в официальном X-аккаунте.