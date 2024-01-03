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Интерфакс-АВН

В Минске прогнозируют расширение международного военного сотрудничества

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Элементы белорусского ЗРК С-125-2БМ
Элементы белорусского ЗРК С-125-2БМ "Алебарда" в экспозиции оборонной выставки MILEX-2014 в Минске, июль 2014 года.
Источник изображения: ОАО "Алевкурп"

Минск. 2 января. ИНТЕРФАКС - Минобороны Белоруссии ожидает прорыва в отношениях со странами Африки, Латинской Америки и Азии, заявил помощник министра обороны республики по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"2024 год обещает быть для Вооруженных сил Республики Беларусь весьма насыщенным: 802 мероприятия международного военного сотрудничества (больше на 25%, чем в 2023 г.) с более чем 30 государствами мира. Ожидается прорыв в отношениях со странами африканского континента, Латинской Америки, Восточной, Юго-Восточной и Юго-Западной Азии", - написал представитель белорусского Минобороны в официальном X-аккаунте.

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Страны
Белоруссия
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