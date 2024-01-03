В России увеличили выпуск боеприпасов более чем в 17 раз

Минобороны: выпуск боеприпасов для ВС России с начала СВО увеличился в 17,5 раза

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Выпуск боеприпасов для Вооруженных сил РФ с начала СВО увеличен в 17,5 раза, сообщается в сборнике Минобороны РФ, выпущенном по итогам 2023 года.

"С февраля 2022 года увеличен выпуск артиллерийских боеприпасов в 17,5 раза", - указывается в материалах министерства.

Кроме того, говорится в сборнике, с начала СВО выпуск танков увеличен в 5,6 раза, БМП - в 3,6 раза, БТР - в 3,5 раза, беспилотников - в 16,5 раза.

Как сообщал 19 декабря 2023 года на расширенной коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу, в настоящее время в зоне спецоперации войска обеспечены боеприпасами в объеме выполняемых ими задач.