Мотострелки в Сибири получили на вооружение партию ЗРК "Тор-М2"

Мотострелковое соединение ЦВО в Сибири получило на вооружение ЗРК "Тор-М2"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 янв – РИА Новости. Мотострелковое соединение в Кемеровской области получило на вооружение современные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Тор-М2", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Партия зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" поступила на вооружение в мотострелковое соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Кемеровской области. Новые образцы вооружения повысили боевые возможности одного из подразделений соединения", - говорится в сообщении.

ЗРК "Тор-М2" предназначен для обеспечения противовоздушной обороны мотострелковых и танковых бригад сухопутных войск на поле боя во всех видах боевых действий. Способен поражать авиационные ракеты класса "воздух-земля", управляемые и корректируемые авиабомбы, противорадиолокационные ракеты, а также самолеты тактической и армейской авиации, крылатые ракеты, вертолеты и беспилотники.

ЗРК может самостоятельно контролировать воздушное пространство в своей зоне ответственности и сбивать все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой". В боекомплекте последней модификации - "Тор-М2" - 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 километров и высотным диапазоном до 10 километров. Модернизированная РЛС комплекса способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 32 километров, радар "видит" даже летательные аппараты, созданные с использованием технологии снижения радиолокационной заметности ("стелс").