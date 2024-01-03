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ТАСС

В ГД заявили об уничтожении "Ланцетами" существенной части западной техники ВСУ

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Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военнослужащих ВСУ.
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военнослужащих ВСУ.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

По словам зампредседателя думского комитета по обороне Дмитрия Саблина, расчеты операторов этих беспилотников для Вооруженных сил Украины являются приоритетной целью

ДОНЕЦК, 2 января. /ТАСС/. Российские беспилотники "Ланцет" сожгли существенную часть военной техники, которую Запад поставил Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, командир бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" Дмитрий Саблин.

"Тысячи единиц бронетехники сожжены, в том числе и "Ланцетами". С начала СВО практически вся западная техника, которая пришла, она сожжена в том числе и "Ланцетами". Существенная часть от общего количества", - сказал Саблин.

По его словам, расчеты операторов этих беспилотников для ВСУ являются приоритетной целью. При этом потери украинской стороны в результате ударов барражирующих боеприпасов этого типа значительно превышают число попыток атаковать операторов БПЛА.

Наряду с техникой, как уточнил командир, беспилотниками уничтожаются склады с боеприпасами и командные пункты ВСУ. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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