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Военный эксперт рассказал об уникальном оружии России в зоне СВО

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Кадры поражения американских САУ Paladin барражирующими боеприпасами "Ланцет"
Кадры поражения американских САУ Paladin барражирующими боеприпасами "Ланцет".
Источник изображения: РИА Новости

У России в зоне СВО есть оружие, не имеющее аналогов в мире. Уникальной военной техникой военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов в разговоре с «Лентой.ру» назвал беспилотники «Ланцет», применяющие элементы искусственного интеллекта, гаубицу «Коалиция» и другое оружие.

«Уникальны, в первую очередь, наши беспилотники "Ланцет". Это уникальный дрон-камикадзе, изготовленный из композитных материалов, компактный, со складными крыльями. Он работает на электродвигателе, его нельзя уловить с помощью тепловизора. "Ланцет" способен поражать не только пехоту, но и бронированные цели, имеет большую дальность, увеличенную боевую часть, применяет элементы искусственного интеллекта. Такое оружие на сегодняшний день не может повторить ни одна страна», — подчеркнул Кнутов.

Также эксперт обратил внимание на гаубицу «Коалиция», которая может производить более 10 выстрелов в минуту, тогда как лучшие западные аналоги совершают только 8-9. Дальность стрельбы при этом доходит до 70 километров, что является рекордным.

«Российская реактивная система залпового огня "Торнадо" имеет высокотехнологичную систему наведения, высокую точность поражения. А "Искандер-М" — уникальнейшее оружие, стреляющее крылатыми и баллистическими ракетами, которые практически неуязвимы для ПВО противника. Уникальны также наши системы РЭБ и ПВО, танк Т-90М "Прорыв", оправдывающий свое название во всех отношениях», — перечислил военный эксперт.

Ранее стало известно, что в зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» внедрены доработки, повышающие эффективность его работы по беспилотникам, «сложным» снарядам и ракетам большой дальности, в частности, Storm Shadow.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
SCALP
Искандер
Т-90 "Владимир"
Проекты
БПЛА
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