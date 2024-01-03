Китайский БПЛА FH-92 для ВС Сербии.

По данным китайских источников, сербская оборонно-промышленная компания «Yugoimport SDPR» еще в 2018 году подписала с Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией (КАНТК) соглашение о приобретении полкового комплекта легких разведывательно-ударных БПЛА под обозначением FH-92 в количестве 24 ед.

Данные аппараты предназначены для ведения разведки в дневное и ночное время, целеуказания для артиллерии, слежения за подвижными наземными целями, а также борьбы с бронетехникой противника

Многофункциональный БПЛА средней дальности FH-95

В целях введения в заблуждение иностранных органов разведки при сборе и анализе информации по данному вопросу значительная часть китайских открытых источников сообщает, что данные БПЛА якобы разработаны в 11-ом НИИ КАНТК (данное НИИ специализируется на разработке крупноразмерных разведывательно-ударных БПЛА серии «Радуга»). Кроме того, для «запутывания» иностранных специалистов, китайская сторона применила обозначение «СН» (CH-92A), которое у значительного круга обозревателей ассоциировано именно с БПЛА серии «Радуга», что не соответствует действительности.

Антенный пост в пункте управления эскадрильей FH-92

В ходе проверки было установлено, что БПЛА серии FH (всего 20 моделей) разрабатывают специалисты НИО проектирования систем БПЛА 9-го НИИ КАНТК. Известно, что разработка FH-92 началась в 2013 году. Первый экземпляр был представлен на параде в 2015 году в Пекине, а в 2016 году широкий круг специалистов смог ознакомится с этим БПЛА на выставке в г. Чжухай.

Представляется возможным указать следующие ТТХ FH-92:

– длина: 4,1 м;

– высота: 1,6 м;

– размах крыла: 9 м;

– максимальная скорость: 190 км/ч;

– крейсерская скорость: 120-160 км/ч

– практический потолок: 7000 м;

– высота крейсерского полета: 1980-2500 м;

– максимальная взлетная масса: 370 кг;

– максимальная масса боевой нагрузки: 75 кг;

– максимальная продолжительность полета: 10 часов;

– время нахождения в районе выполнения боевой задачи: не более 8 часов;

– максимальная дальность управления по радиоканалу: 280 км;- практическая дальность управления по радиоканалу: 150 км.

Указанные летные возможности данному БПЛА обеспечивает двухтактный бензиновый двигатель мощностью 37,25 кВт и двулопастной винт. Хвостовое оперение выполнено по двухбалочной схеме. Крылья оснащены винглетами, которые положительно влияют на топливную экономичность.

Контракт между Республикой Сербия и КНР на покупку указанных БПЛА подписан в июле 2019 года.

Пункт управления БПЛА FH-92

Известно, что в 2019 году в целях подтверждения заявленных характеристик китайская сторона провела демонстрацию боевых возможностей FH-92. В рамках данного мероприятия 5 БПЛА (эскадрилья минимального состава) применили 10 боеприпасов типа FT-8C по 10 разным целям с точностью поражения 100%.

Ведение разведки и нанесение ударов возможно благодаря оптико-электронной станции с видеокамерами дневного и тепловизионного режимов, а подсветку целей обеспечивает лазерный целеуказатель. Максимальная дальность обнаружения цели составляет 10 км.

Суммарная стоимость составила 30 млн. долл. США. Стоимость одного FH-92 – 1 млн. долл. (цена «Птеродактиль-2» составляет 3 млн. долл.), а одной бомбы FT-8C (полуактивная лазерная ГСН) – 50 тыс. долл. (для сравнения стоимость американской ПТУР FGM-114 по экспортным контрактам варьируется от 120 до 200 тыс. долл.).

Бомба FT-8C (масса 18 кг, максимальная дальность пуска 8,85 км)

В данную сумму входят 24 БПЛА в транспортных контейнерах, 72 корректируемые оперенные бомбы FT-8C, три мобильных пункта управления, а также 3 контейнера с комплектами сменно-запасных частей. Следует отметить, что китайская сторона в целях заключения контракта согласилась на поставку оборудования в контейнерном исполнении, тогда как грузовые автомобили FAP2228 (колесная формула 6х6), обеспечивающие перемещение эскадрилий или всего полка, предоставлены сербской компанией «Fabrika Automobila Priboj».

Транспорт БПЛА FH-92

Известно, что первая партия в количестве 6 БПЛА FH-92 поступила в Республику Сербия 30 июня 2020 года. Дроны были задействованы в учениях, проведенных в октябре того же года. Вторая партия была доставлена 11 апреля 2022 года в рамках поставки дивизиона ЗРС СД FK-3 для ПВО РС.

Фактически, единственным конкурентом FH-92 был турецкий БПЛА «Байрактар-ТВ2», однако его стоимость достигает 5 млн. долл., что неприемлемо для официального Белгарада в условиях ограниченного оборонного бюджета. По данным китайских источников, себестоимость производства одного «Байрактар-ТВ2» составляет 1 млн. долл. Основную долю от конечной стоимости занимает именно наземный комплекс управления турецкого БПЛА.

Согласно поступившей информации, в настоящее время сербская сторона ведет переговоры с КАНТК о покупке партии БПЛА модели FH-95.

По материалам китайских специализированных военно-технических изданий