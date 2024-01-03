Центр подготовки младших специалистов ВДВ подготовил более 20 тысяч военных

МО: более 20 тысяч прошли обучение в центре подготовки младших специалистов ВДВ
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Более 20 тысяч военных прошли обучение в учебном центре подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск, сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что в учебном центре обучение проводится по более чем 10 специальностям, основные из которых: механики-водители, наводчики-операторы боевых машин десанта (БМД), специалисты связи и артиллерии. Обучение проводят инструкторы, имеющие за плечами боевой опыт участия в специальной военной операции.
"Обучение десантников проходит на современных бронемашинах на танкодроме полигона, в том числе новейших БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка". Личный состав выполняет упражнения контрольных стрельб из автоматов АК-74М, АК-12, пулеметов ПКМ и "Печенег", гранатометов РПГ-7Д и АГС-30 днем и ночью", - добавили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что весь личный состав отрабатывает нормативы по воздушно-десантной подготовке, в том числе по укладке десантных парашютов, надеванию парашюта и снаряжения, а также по действиям парашютиста-десантника в воздухе. Обучение завершается совершением прыжков из самолета Ан-2 с высоты 800 метров.