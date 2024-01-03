У российских артиллеристов в зоне СВО выросло число беспилотников

МО: у российских артиллеристов в зоне СВО существенно выросло число БПЛА

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. У российских артиллеристов в зоне специальной военной операции существенно выросло число беспилотников для разведки украинских целей и корректировки огня, сообщили в Минобороны РФ.

"С начала специальной военной операции в артиллерийских соединениях и воинских частях существенно увеличено количество беспилотных летательных аппаратов. Они по-прежнему являются наиболее эффективным средством получения разведывательной информации", - сказали в ведомстве.

В частности, уточнили в министерстве, БПЛА успешно применяются в составе разведывательно-ударных (огневых) комплексов, обеспечивая огневое поражение выявленных целей в режиме реального времени, а также для подсветки целей при применении современных высокоточных боеприпасов типа "Краснополь-М2".