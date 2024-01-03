Национальная служба санитарной авиации получила последние заказанные вертолеты "Ансат"

Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех 29 декабря 2023 года сообщил, что поставил в рамках контракта с компанией ООО "ПСБ-Авиализинг" девять легких вертолетов "Ансат" производства Казанского вертолетного завода в интересах Национальной службы санитарной авиации (НССА). Передача этих машин стала завершающей по договору на поставку 37 "Ансатов" для НССА.

Санитарный вертолет "Ансат" (регистрационный номер RA-20100, серийный номер 33166) в окраске Национальной службы санитарной авиации (НССА) в экспозиции АО "Вертолеты России" на выставке Subai Airshow 2023. Дубай (ОАЭ), 13.11.2023 (с) Frolov Sergey / www.jetphotos.com

В пресс-релизе говорится:

Вертолеты Ансат сегодня используются для медицинской эвакуации по всей стране и наряду с вертолетами Ми-8МТВ-1 составляют основу воздушного парка НССА.

Одним из главных преимуществ этой машины является меньшая стоимость обслуживания, обучения и ремонта. Легкий вертолет обладает более высокой готовностью к взлету и способен садиться на малые необорудованные площадки, например, на трассы и небольшие пространства в условиях плотной городской застройки.

"В рамках исполнения контракта на передачу 66 вертолетов для НССА на сегодня сданы все 37 запланированных к поставке вертолетов Ансат, а также 20 Ми-8МТВ-1. Еще 9 "восьмерок" заказчик получит в следующем году. Благодаря поставкам новых вертолетов, расширяется география применения санитарной авиации, растет количество спасенных жизней людей", - отметил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по продажам гражданской вертолетной техники Антон Королёв.

Ансаты для НССА поставляются со "стеклянной кабиной". За время эксплуатации эти вертолеты продемонстрировали удобство в использовании и получили положительные отзывы экипажей санавиации. "Стеклянная кабина" на вертолетах Ансат существенно повышает удобство пилотирования и снижает нагрузку на летчиков. На одном экране отображаются пилотажно-навигационные параметры полета и показатели основных систем вертолета. Пилоту можно легко и быстро запрограммировать или изменить маршрут, а также воспользоваться актуальными схемами захода в аэропорты из базы данных и просмотреть необходимую аэронавигационную информацию района полетов.

"Вертолеты Ансат для Национальной службы санитарной авиации - настоящие рабочие лошадки, современные и удобные. Они позволяют оказывать экстренную медицинскую помощь в случае серьезных ЧП, а также жителям удаленных и труднодоступных населенных пунктов. Сегодня в парке НССА насчитывается 40 таких машин. С их помощью специалисты ежегодно спасают тысячи жизней, в том числе детских", - сказал заместитель генерального директора НССА, главный пилот Олег Король.

У вертолета Ансат самая вместительная кабина в своем классе, что позволяет расположить в ней полноценный медицинский реанимационый модуль для пациента и сопровождающих больного медиков. Несущая система вертолета обеспечивает высокую маневренность и управляемость. Ансат динамичен и обладает высокой готовностью к взлету.

Национальная служба санитарной авиации была создана в 2019 году как единый оператор воздушной скорой помощи в рамках федерального проекта, который реализуют Минздрав, Минпромторг и Госкорпорация Ростех на основе поручения президента России. Проект предусматривает создание парка санитарных вертолетов, 130 точек базирования воздушных судов, сети мобильных топливозаправочных комплексов, вертолетных площадок на территориях более чем 1,5 тысяч учреждений здравоохранения по всей стране. В 2023 году охват НССА вырос до 60 регионов, а авиапарк составил порядка 60 вертолетов Ми-8 и Ансат.

Со стороны bmpd укажем, что российская Национальная служба санитарной авиации (НССА), созданная по инициативе Ростеха, получила первые четыре вертолета "Ансат" в санитарном исполнении и с гидромеханической системой управления (ГМСУ) производства Казанского вертолетного завода (КВЗ) в феврале 2019 года - машины с регистрационными номерами RA-20024 (серийный номер 33098), RA-20025 (33099), RA-20026 (33100) и RA-20027 (33101).

В дальнейшем предусматривалась поставка НССА на условиях лизинга еще 104 вертолетов "Ансат", однако затем планы были сокращены до 74 единиц. В итоге в августе 2021 года контракт был заключен "Вертолетами России" с компанией ООО "ПСБ-Авиализинг" на поставку 37 вертолетов "Ансат" для последующей эксплуатации в НССА. Первые четыре вертолета "Ансат" по данному контракту были поставлены в ноябре 2021 года (регистрационные номера с RA-20047 по RA-20050), еще 24 - в течение 2022 года (регистрационные номера RA-20069 и с RA-20071 по RA-20093), и теперь в декабре 2023 года переданы последние девять машин. Одним из переданных НССА в декабре 2023 года вертолетов "Ансат", видимо, является борт с регистрационным номером RA-20100 (серийный номер 33166), демонстрировавшийся "Вертолетами России" в окраске НССА на авиасалоне в Дубае в ноябре 2023 года. Всего НССА получила таким образом 41 вертолет "Ансат".