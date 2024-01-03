Дальняя авиация получит самолеты на новых принципах, заявил командующий

Кобылаш: дальняя авиация получит в этом году самолеты на новых принципах
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Командующий дальней авиацией России заявил о получении в этом году на вооружение самолетов на новых принципах с улучшенными качествами, его слова приводит пресс-служба Минобороны.
В министерстве отметили, что основными задачами для дальней авиации на 2024 год остаются поддержание высокого уровня боевой готовности и подготовки, исправности авиационной техники и вооружения, а также освоение новой и модернизированной боевой техники.
"Немаловажными задачами также являются формирование высокого уровня морально-политического и психологического состояния личного состава, совершенствование системы материально-технического обеспечения, качественная подготовка органов военного управления", — подчеркнули в ведомстве.
По словам Кобылаша, стоящие перед командованием дальней авиации задачи, предполагают напряженную и кропотливую работу всего коллектива. Но все задачи будут выполнены с высоким качеством а цели — достигнуты, пообещал он.