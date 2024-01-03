Зеленский считает, что украинцы занялись внутренней политикой в ущерб контрнаступлению

Президент Украины отметил, что на этом фоне мобилизация не находит широкой поддержки

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцы сейчас концентрируются на внутренних проблемах в ущерб военным действиям, а проведение выборов в стране заставит забыть о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Если мы продолжим концентрироваться на внутренней политике, нам нужно объявить выборы. Меняйте закон, конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях", - сказал он в интервью изданию The Economist.

Зеленский уверен, что украинцы "переключились на внутреннюю политику" и мобилизация в стране не находит широкой поддержки. "Мобилизация - это не только вопрос отправки солдат на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство", - выразил мнение украинский президент.

"Самая важная профессия, которая может быть у украинца на данный момент, - это быть на Украине", - добавил он. Зеленский также считает, что те граждане страны или западные партнеры, у которых "недостаточно сил", должны "уйти или отойти в сторону".

На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Зеленский ранее заявил, что считает неуместным их проведение. При этом украинское издание "Страна" писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главком ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины.

Украинская армия с 4 июня предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВС Украины не достигло результатов. 19 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе так называемого контрнаступления потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек.