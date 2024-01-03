Окружной дорогой: как реформируюся российские вооруженные силы

«Известия» — о структурных изменениях в армии и ВМФ, которые произошли в 2023 году

В 2023 году продолжалось реформирование Вооруженных сил России. В рамках военного строительства создавались Московский и Ленинградский военные округа, которые должны парировать новые угрозы с разных направлений. Заметно усилились соединения морской пехоты. Какие структурные изменения произошли за год в российской армии, вспоминали «Известия».

Новые округа

Одним из главных событий прошедшего года стало разделение Западного военного округа на два — Московский и Ленинградский. Сейчас этот процесс находится в завершающей стадии.

Впервые о планах разделить ЗВО на два округа глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил еще в 2022 году. 19 декабря 2023-го на коллегии военного ведомства министр заявил, что формирований этих объединений продолжается. По его словам, это делается в связи с вступлением Финляндии в НАТО и предстоящим принятием в альянс Швеции.

До начала прошлого десятилетия в Вооруженных силах РФ было шесть округов: Московский, Ленинградский, Северо-Кавказский, Приволжско-Уральский, Сибирский и Дальневосточный. После первого этапа военной реформы, который пришелся на 2008–2011 годы, осталось четыре: Западный со штабом в Санкт-Петербурге, Южный, Центральный и Восточный. Позднее статус, равный округу, получил Северный флот ВМФ РФ.

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В состав Западного военного округа вошли три армии: 6-я общевойсковая на севере, 1-я гвардейская танковая в центральных регионах и 20-я общевойсковая на юге.

Кроме того, командующему войсками округа подчинялись береговые войска Балтийского и Черноморского флотов, а также специализированные бригады окружного подчинения. Войска ЗВО прикрывали всю западную границу России.

После завершения формирования двух округов, Ленинградский будет парировать угрозы со стороны Финляндии, Швеции и Прибалтики, а Московский — на украинском направлении.

— Западный военный округ отвечал за западное стратегическое направление — через Белоруссию посматривал на Польшу и Германию, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Также округ частично присматривал за севером — в частности, за районом Санкт-Петербурга. Угрозы со стороны нейтральной Финляндии не было, но сейчас ситуация изменилась. Эта страна вошла в НАТО, и мы получили больше тысячи километров границы с Североатлантическим альянсом. Таким образом, Западный округ получил еще один стратегический фронт — северо-западный. Два стратегических направления на один округ — это много. По этой причине ЗВО разделили. Московский будет смотреть на Запад, а Эстония и Финляндия станут зоной ответственности Ленинградского.

Дивизии «черных беретов»

В 2023 году продолжалось формирование дивизий морской пехоты на базе существующих бригад. Уже завершена разработка организационно-штатной структуры вновь формируемых соединений. Они должны стать многофункциональными и способными выполнять различные задачи, в том числе гуманитарные и миротворческие.

Перевод морской пехоты с бригадного на дивизионный уровень в первую очередь увеличивает количество штабных управленческих и тыловых логистических структур, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— СВО подтвердила, что логистика и управление имеют большое значение, — отметил он. — Людей, которые будут отвечать за это, надо подготовить в первую очередь. Они должны научиться управлять дивизией, которая значительно больше бригады. Добавится и полный дивизионный комплект. Если в бригаде морской пехоты был дивизион самоходных орудий и батарея «Градов», то в дивизии уже будет полноценный артполк. Сначала будет разворачиваться такой вот скелет, на который потом нарастят остальное. Имеются в виду непосредственно пехотные подразделения, которым предстоит вести бой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Источник изображения: iz.ru

Главной силой дивизии станут батальоны морской пехоты. В их состав помимо рот морской пехоты войдут десантно-штурмовые роты. Личный состав будет тренироваться в десантировании парашютным способом и высадке с вертолетов.

В составе батальонов предусмотрены противотанковые подразделения и минометные батареи. По меньшей мере один батальон будет миротворческим, а его личный состав пройдет специальную подготовку.

Три батальона морской пехоты будут сведены в полк. Количество полков в одной дивизии станет варьироваться в зависимости от места дислокации.

Появятся в полках и отдельные разведывательно-десантные роты. Их бойцы будут тренироваться в десантировании парашютным способом, учиться вести глубинную разведку, как это делают подразделения спецназначения, а также штурмовым действиям.

Усилят полки морской пехоты и батареи реактивных систем залпового огням «Торнадо-Г». А на уровне дивизий артиллерия будет представлена новейшими гусеничными гаубицами «Мальва».

В родную гавань

К концу 2023 года четыре флота и Каспийская флотилия вышли из подчинения командующим военными округами и вернулись в подчинение главнокомандующему ВМФ адмиралу Николаю Евменову.

Теперь планы боевых операций флота разрабатывают не штабы военных округов, а Генштаб.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

До этого Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский флоты вместе с Каспийской флотилией находились в подчинении соответствующих военных округов, а Северный флот (СФ) имел статус военного округа и был объединенным стратегическим командованием (ОСК).

Флоты перешли в подчинение командующим округами в результате военной реформы начала прошлого десятилетия.

Кроме того, как сообщали источники «Известий», Военно-воздушные силы (ВВС), система противовоздушной обороны (ПВО) России и сухопутные силы, находившиеся в зоне ответственности Северного флота в четырех регионах севера страны, будут переданы в состав Ленинградского военного округа, который находится на стадии формирования.

Роман Крецул

Богдан Степовой