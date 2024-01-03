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ТАСС

Трюдо обсудил с Зеленским вопросы оказания дальнейшей помощи Украине

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Источник изображения: Adi Weda/ Pool Photo via AP

Речь, в частности, шла о военной и экономической поддержке Киева со стороны Оттавы и ее западных союзников, сообщила пресс-служба главы канадского правительства

ОТТАВА, 1 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы оказания дальнейшей помощи Киеву со стороны Оттавы. Об этом сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Лидеры обсудили текущее положение дел, а также потребности Украины в ближайшие месяцы", - сказано в сообщении. В частности, речь шла о военной и экономической помощи Киеву со стороны Канады и ее западных союзников. Трюдо вновь заверил Зеленского, что Оттава будет помогать Киеву "так долго, как это потребуется". Также лидеры обсудили так называемую формулу мира украинского президента и ее продвижение на мировой политической сцене.

Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. 

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