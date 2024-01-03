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ТАСС

Зеленский сообщил, что Канада поставила Украине дополнительные системы NASAMS

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Зенитный ракетный комплекс NASAMS
Зенитный ракетный комплекс NASAMS.
Источник изображения: EPA-EFE/ TOMS KALNINS

Президент Украины поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо "за готовность помогать в усилении защиты украинского неба"

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в частности поблагодарил его за поставки дополнительных систем ПВО NASAMS и снарядов к ним.

"Я благодарен Джастину за готовность помогать в усилении защиты украинского неба, в частности, за поставку дополнительных NASAMS - систем и ракет к ним", - написал он в своем Telegram-канале.

Зеленский также отметил, что договорился с Трюдо об активизации переговоров о гарантиях безопасности для Украины.

С начала специальной военной операции страны Запада нарастили поставки вооружения Украине, которые сейчас исчисляются миллиардами долларов, и заявляют о новых программах военной помощи. Украинские власти неоднократно отмечали, что могут покрывать только военные расходы бюджета без помощи западных партнеров. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Украина
Продукция
NASAMS
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