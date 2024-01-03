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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило об испытаниях в зоне СВО новых образцов артиллерии

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САУ "Мальва"
САУ "Мальва".
Источник изображения: Виктор Бодров/ ТАСС

Москва. 1 января. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны России заявило, что в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине применяются новые артиллерийские орудия "Мальва" и "Флокс".

"В ходе специальной военной операции уже проходят опытно-боевую эксплуатацию 82-мм самоходные минометы "Дрок", 120-мм самоходные артиллерийские орудия "Флокс" и 152-мм самоходные артиллерийские орудия "Мальва", подтверждая высокие тактико-технические характеристики", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Артиллерийские подразделения оснащаются положительно зарекомендовавшими себя при проведении СВО модернизированными самоходными гаубицами "Мста-С", - сказано в сообщении.

По официальной информации, "Мальва" - перспективное 152-мм самоходное артиллерийское орудие на автомобильном шасси БАЗ. Оно разрабатывалось в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок", сообщал концерн "Уралвагонзавод".

"Флокс" - 120-мм самоходное колесное артиллерийское орудие, смонтировано на базе армейского автомобиля "Урал".

В 2021 году "Уралвагонзавод" сообщал о планах передать Минобороны РФ для опытно-войсковой эксплуатации партию минометов "Дрок". Это боевая машина 2С41 высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на автомобильном шасси.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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