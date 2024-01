Модернизация и ремонт индийских противолодочных вертолетов Ка-28

Индийский веб-ресурс IDRW.org в материале Raunak Kunde "Indian Navy's Kamov 28s Get a Makeover: Overhaul in Russia, Upgrade at Home" ("Вертолеты Ка-28 ВМС Индии приобретут новый облик: капитальный ремонт они пройдут в России, модернизацию - дома") сообщает, что военно-морские силы Индии реализуют программу серьезной модернизации своего парка корабельных противолодочных вертолетов Ка-28, при этом все десять машин данного типа различных модификаций к настоящему времени уже отправлены в Россию на капитальный ремонт. Эта программа, получившая обозначение KV 28 MLU (Mid-Life Update), значительно расширит возможности этих важнейших боевых средств флота.

Противолодочный вертолет Ка-28 авиации ВМС Индии (индийский бортовой номер IN 582, заводской номер 5235001620207, серийный номер 014-05) (с) ВМС США

Первые два прошедших капитальный ремонт Kа-28 были переданы ВМС Индии в июле 2023 года и в настоящее время проходят модернизацию на базе морской авиации в Дега (INS Dega). Ожидается, что эти первые два модернизированных вертолета будут приняты флотом в июне 2024 года, а программа в полном объеме завершится к концу 2025 года.

Эта программа модернизации в середине жизненного цикла (MLU) вдохнет новую жизнь в парк вертолетов Ка-28 ВМС Индии, гарантируя неизменную востребованность и эффективность этих машин в последующие годы. Модернизированные вертолеты будут играть решающую роль в решении различных задач, включая противолодочную борьбу, патрулирование воздушного пространства над морскими акваториями и поисково-спасательные операции, что еще больше укрепит безопасность Индии на море.

Двуединый подход

Программа KV 28 MLU разделена на два отдельных этапа:

Первый этап - капитальный ремонт в России: в настоящее время вертолеты проходят капитальный ремонт на российских предприятиях, что обеспечит прочность и продление ресурса их конструкции на долгие годы.

Второй этап - модернизация на авиабазе Дега в Вишакхапатнаме: после капитального ремонта вертолеты будут доставлены в Индию и пройдут модернизацию на специализированных производственных мощностях базы морской авиации Дега в Вишакхапатнаме; на этом этапе вертолеты Ка-28 получат ультрасовременный бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и вооружения, который значительно расширит их возможности.

Трансформация парка вертолетов

В результате реализации программы модернизации корабельные противолодочные вертолеты Ка-28 их возможности существенно возрастут, в том числе:

- в плане средств освещения обстановки: усовершенствованные бортовая радиолокационная и гидроакустическая станции повысят возможности вертолетов по сбору данных об обстановке и обнаружению целей, особенно в сложных метеорологических и гидрологических условиях.

- в плане автоматизированной прицельно-поисковой системы и состава вооружения: интеграция новой автоматизированной прицельно-поисковой системы и новых образцов бортового вооружения расширит круг решаемых вертолетами задач по предназначению, сделав их более универсальным и эффективным боевым средством флота.

Со стороны bmpd напомним, что министерство обороны Индии еще 29 июля 2016 года подписало с АО "Рособоронэкспорт" контракт на ремонт и модернизацию 10 противолодочных вертолетов Ка-28 индийских ВМС по указанной двухэтапной схеме на общую сумму около 300 млн долл. Капитальный ремонт вертолетов по данному контракту выполняет Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП) холдинга "Вертолеты России".

ВМС Индии получили 19 новых противолодочных вертолетов Ка-28 (экспортный вариант вертолета Ка-27ПЛ) производства Кумертауского авиационного производственного предприятия в 1986-1991 годах.