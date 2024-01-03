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ТАСС

МО РФ заявило, что более 2,5 тыс. единиц вооружения и техники поступило в ВДВ в 2023 году

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Военнослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение ВДВ
Военнослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение ВДВ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В ведомстве отметили, что среди новейших образцов тяжелого вооружения, поступивших в войска, - Т-90М "Прорыв", а также боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка" и БТР-82А

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники поступило в Воздушно-десантные войска в 2023 году. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Воздушно-десантные войска (ВДВ) активно оснащаются современными образцами вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). В 2023 году соединениями и воинскими частями ВДВ получено более 780 новейших и современных образцов. <…> Всего в 2023 году ВДВ пополнились свыше 2,5 тыс. единиц ВВСТ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди новейших образцов тяжелого вооружения, поступивших в войска, - Т-90М "Прорыв", а также хорошо зарекомендовавшие себя в ходе проведения специальной военной операции боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка" и БТР-82А.

Кроме того, для усиления боевых возможностей в подразделения Воздушно-десантных войск поступают РСЗО "Ураган", "Град", тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", танки Т-72 Б3М, модернизированные самоходные орудия "Нона-С" и "Вена" и усовершенствованные 120-мм минометные комплексы "Сани". А для борьбы с воздушными целями противника успешно применяется переносной зенитно-ракетный комплекс "Верба", который также зарекомендовал себя с лучшей стороны и активно поступает в подразделения ВДВ. 

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Страны
Россия
Продукция
БМД-4
БТР-82
БТР-82А
БТР-МДМ Ракушка-М
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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