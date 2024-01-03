Минфин Украины заявил, что Киев получил от Запада помощь на $42,5 млрд

Только четверть этих средств пришла в виде грантов, сообщил министр финансов Сергей Марченко

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Киев в 2023 году получил от западных партнеров $42,5 млрд, но только четверть от этой суммы предоставлена в виде грантов, то есть безвозмездно. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"В 2023 году было проведено 300+ рабочих встреч с международными партнерами. Мы привлекли $42,5 млрд на бюджетные нужды Украины, 25% из которых грантовая поддержка", - написал Марченко на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он добавил, что в 2023 году объем портфелей кредитных проектов Украины с международными финансовыми институтами стал самым большим за все годы сотрудничества. Также, отметил глава Минфина, в два раза по сравнению с прошлым годом были увеличены заимствования на внутреннем рынке. Они составили $15,5 млрд.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев отмечал, что государственный долг Украины превысил на конец ноября 5 122,5 млрд гривен, или $140 млрд. По его данным, по итогам 2023 года соотношение госдолга к ВВП составит около 85% ВВП против 78,4% в 2022 году и 48,9% в 2021 году.

С начала специальной военной операции страны Запада нарастили поставки вооружения Украине, которые сейчас исчисляются миллиардами долларов, и заявляют о новых программах военной помощи. Украинские власти неоднократно отмечали, что могут покрывать только военные расходы бюджета без помощи западных партнеров. В бюджете на 2024 год заложен дефицит в размере 1,57 трлн гривен ($43,5 млрд). Бюджет Украины на 2023 год также был составлен с рекордным дефицитом, покрыть который самостоятельно страна была не в состоянии. При этом Верховная рада дважды в этом году увеличивала расходы на военные нужды.

При этом Гетманцев ранее признавал, что Киев не может распоряжаться имеющимися деньгами без согласования с западными странами. В свою очередь бывший премьер-министр Николай Азаров отмечал, что без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.