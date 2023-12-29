Зампред Совбеза РФ: Важнейшая цель смещения бандеровского режима на Украине будет обязательно достигнута

Источник изображения: topwar.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев озвучил перспективы проведения переговоров с Киевом в следующем году, к которым вроде как все более активно Запад подталкивает режим Зеленского. Российский политик ответил на соответствующий вопрос РИА Новости о возможности налаживания диалога с украинскими властями по завершению конфликта на фоне фактически остановившейся западной военно-финансовой помощи Украине и слабого наличия перспектив ее масштабного возобновления. Комментарий Медведева опубликован в его телеграм-канале.

Зампред Совбеза РФ в очередной раз подтвердил неизменность главных целей специальной военной операции, коими остаются полное разоружение украинской армии и отказ от ставшей общественно-государственной идеологии неонацизма. Важнейшей неизбежной и не декларируемой целью является «смещение правящего бандеровского режима», она будет обязательно достигнута, уверен политик.

Говоря о полном освобождении от украинской военщины российских регионов, Медведев совсем непрозрачно намекнул, что помимо ЛДНР, Запорожья и Херсонщины, следует избавить от контроля киевского режима и многие другие временно оккупированные территории. Исконно русскими городами он назвал Одессу, Днепропетровск, Николаев и Киев. Таким образом влиятельный российский политик и чиновник фактически обозначил минимально необходимые пределы, до которых должна дойти российская армия. А киевским мечтателям во главе с Зеленским вовсе стоит забыть о декларациях по «возврату» к границам 1991 года.

Все они (названные города) пока еще маркированы жёлто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах

— отметил Медведев, явно сделав акцент на слове «пока».

К слову, на Западе тоже начали готовить общественность к тому, что российская армия не остановится на освобождении от оккупации украинскими неонацистами Донецких республик, Херсонской и Запорожской областей. Ранее экс-председатель Военного комитета НАТО, немецкий генерал в отставке Харальд Куят напомнил в одном из интервью, что Одесса — это исторически российский город.

Возвращаясь к теме переговоров, зампред Совбеза напомнил, что Россия никогда не отвергала возможность их проведения, «в отличие от безумных властей Украины». При этом Москва никак не ограничивает возобновление диалога по времени.

Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса

— уточнил политик.

Завершая публикацию, Медведев сообщил, что с 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооруженные силы РФ принято полмиллиона человек, и цифра эта получилась очень неслучайной. Ведь именно о таком количестве необходимых для мобилизации в ВСУ, препираясь друг с другом, заявляют украинский Генштаб и Офис президента Зеленского.

Но есть большая разница. В российскую армию по контракту мужчины идут служить добровольно, причем в 500 тысяч не вошли бойцы таких добровольческих отрядов как БАРС и других. В то время как киевский режим готов буквально сетью выгребать не желающих отправляться на фронт граждан, причем не только мужского пола, но и женщин, а также инвалидов и далее вплоть до последнего украинца.