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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев озвучил перспективы проведения переговоров с Киевом в следующем году, к которым вроде как все более активно Запад подталкивает режим Зеленского. Российский политик ответил на соответствующий вопрос РИА Новости о возможности налаживания диалога с украинскими властями по завершению конфликта на фоне фактически остановившейся западной военно-финансовой помощи Украине и слабого наличия перспектив ее масштабного возобновления. Комментарий Медведева опубликован в его телеграм-канале.
Зампред Совбеза РФ в очередной раз подтвердил неизменность главных целей специальной военной операции, коими остаются полное разоружение украинской армии и отказ от ставшей общественно-государственной идеологии неонацизма. Важнейшей неизбежной и не декларируемой целью является «смещение правящего бандеровского режима», она будет обязательно достигнута, уверен политик.
Говоря о полном освобождении от украинской военщины российских регионов, Медведев совсем непрозрачно намекнул, что помимо ЛДНР, Запорожья и Херсонщины, следует избавить от контроля киевского режима и многие другие временно оккупированные территории. Исконно русскими городами он назвал Одессу, Днепропетровск, Николаев и Киев. Таким образом влиятельный российский политик и чиновник фактически обозначил минимально необходимые пределы, до которых должна дойти российская армия. А киевским мечтателям во главе с Зеленским вовсе стоит забыть о декларациях по «возврату» к границам 1991 года.
— отметил Медведев, явно сделав акцент на слове «пока».
К слову, на Западе тоже начали готовить общественность к тому, что российская армия не остановится на освобождении от оккупации украинскими неонацистами Донецких республик, Херсонской и Запорожской областей. Ранее экс-председатель Военного комитета НАТО, немецкий генерал в отставке Харальд Куят напомнил в одном из интервью, что Одесса — это исторически российский город.
Возвращаясь к теме переговоров, зампред Совбеза напомнил, что Россия никогда не отвергала возможность их проведения, «в отличие от безумных властей Украины». При этом Москва никак не ограничивает возобновление диалога по времени.
— уточнил политик.
Завершая публикацию, Медведев сообщил, что с 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооруженные силы РФ принято полмиллиона человек, и цифра эта получилась очень неслучайной. Ведь именно о таком количестве необходимых для мобилизации в ВСУ, препираясь друг с другом, заявляют украинский Генштаб и Офис президента Зеленского.
Но есть большая разница. В российскую армию по контракту мужчины идут служить добровольно, причем в 500 тысяч не вошли бойцы таких добровольческих отрядов как БАРС и других. В то время как киевский режим готов буквально сетью выгребать не желающих отправляться на фронт граждан, причем не только мужского пола, но и женщин, а также инвалидов и далее вплоть до последнего украинца.