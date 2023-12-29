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ТАСС

Украина за год получила от США 34 пакета военной помощи

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Джо Байден и Владимир Зеленский
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Office via Getty Images

Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду на дальнейшие решительные шаги со стороны Вашингтона

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Киев за год получил от Вашингтона военную помощь на сумму свыше $24 млрд. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"В течение нынешнего года США предоставили 34 пакета военной помощи на сумму более $24 млрд", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

Президент поблагодарил за помощь и выразил надежду на дальнейшие решительные шаги со стороны Вашингтона.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что Вашингтон выделяет Киеву пакет военной помощи на $250 млн, который будет последним в уходящем году. В него войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, "компоненты систем ПВО", артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 155 мм, противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, более 15 млн патронов, "подрывные средства для устранения препятствий", запчасти и другое оборудование. В Госдепартаменте указали, что всего с февраля 2022 года США предоставили Украине военную помощь примерно на $44,3 млрд. 

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Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
HIMARS
NASAMS
Stinger
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