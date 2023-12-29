Владимир Путин провел рабочую встречу с Сергеем Чемезовым

ЦАМТО, 28 декабря. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым.

Ниже выдержки из стенограммы беседы приведены в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Сергей Викторович, начнем с гособоронзаказа?

С.Чемезов: Корпорация "Ростех" продолжает принимать участие в решении национальных задач по обеспечению технологического суверенитета нашего государства.

И конечно, приоритетным у нас было и остается выполнение гособоронзаказа. Регулярно отправляется в войска артиллерия, бронемашины, танки, боевая авиация, стрелковое оружие, беспилотники, боеприпасы и так далее. Честно сказать, если бы мы до 2022 года не провели глобальную модернизацию наших предприятий, я думаю, что увеличение производства продукции в разы, которое произошло в прошлом году и в этом году, – вряд ли, наверное, мы смогли бы это выполнить.

Я пример могу привести. Производство боеприпасов для стрелкового вооружения и РЗСО мы увеличили в 50 раз.

В.Путин: И ствольной артиллерии тоже.

С.Чемезов: Ствольной артиллерии и РСЗО.

Легкой бронетехники, бронемашин увеличили (производство) в 5,5 раза, танков – в 7 раз. То есть это увеличение глобальное.

Тем не менее, несмотря на СВО, мы все-таки не забываем и о производстве гражданской продукции. У нас основные гражданские проекты – это, в первую очередь, конечно, производство самолетов для гражданской авиации. И этому у нас уделяется большое внимание. И по программе, которая была Вами утверждена, мы до 2030 года должны произвести более 500 самолетов различного типа: 270 лайнеров МС-21, 142 самолета "Суперджет-100" и 115 самолетов Ту-214.

Сегодня уже в разных стадиях готовности у нас 18 самолетов МС-21, и в 2024 году мы серийно уже должны выпустить и передать "Аэрофлоту" шесть самолетов. Постепенно мы должны увеличить объемы, и к 2029 году выйти на производство до 72 самолетов в год.

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С.Чемезов: В "ОДК-Климов", в Санкт-Петербурге, мы построили новый конструкторско-производственный комплекс в соответствии со всеми современными требованиями, которые предъявляются для производства новых двигателей и турбин. И у нас начинается уже серийное производство двигателей ВК-2500 и ТВ3-117. Это двигатели, которые устанавливаются на наши Ми-17, Ми-8, Ми-171 – на вертолеты этой серии. И на Ка-62, Ка-52, на военные тоже.

Вертолетостроение. Я уже говорил про "Ансат", в 2024 году, как только мы получим новый двигатель ВК-650, мы увеличим дальность полета с 500 километров до 660 километров, а с дополнительным топливным баком будет и до 800. Мы заменим все импортные комплектующие.

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В.Путин: Хорошо.

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