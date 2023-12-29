В ФРГ указали на ожидания Шольца, что США продолжат оказывать помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон выделяет Киеву пакет военной помощи на $250 млн

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц ожидает, что США продолжат оказывать помощь Украине. Об этом заявил на брифинге журналистам представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

"Канцлер исходит из того, что США и впредь будут поддерживать Украину", - сказал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что Вашингтон выделяет Украине пакет военной помощи на $250 млн, который будет последним в 2023 году. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

6 декабря законопроект о новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, хотя президент США Джо Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение.