В Великобритании рассказали об отправке «смертоносных пушек» в зону СВО

Российская армия готовится к применению новых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказывает британское издание Daily Express.

Автор предположил, что «новые смертоносные пушки» могут отправить в зону СВО для обстрела позиций Вооруженных сил Украины уже зимой. В публикации подчеркнули, что с начала спецоперации огневую мощь Вооруженных сил России повышают.

Отмечается, что максимальная дальность стрельбы САУ «Коалиция-СВ» составляет 70 километров, а скорострельность — более 10 выстрелов в минуту.

Ранее в декабре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что самоходная гаубица «Коалиция-СВ» должна скоро появиться в зоне СВО, чтобы обеспечить существенное преимущество над артиллерией НАТО по дальности.

В том же месяце военный эксперт Виктор Мураховский сообщил, что «Коалиция-СВ» предназначена для контрбатарейной борьбы. Он допустил, что САУ будет работать в связке с системами «Ястреб-АВ» и «Зоопарк-1М», которые позволяют точно определять позиции артиллерии противника.