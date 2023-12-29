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В Великобритании рассказали об отправке «смертоносных пушек» в зону СВО

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2С35 «Коалиция-СВ»
2С35 «Коалиция-СВ» — российская 152-миллиметровая одноствольная (модификация на базе танка «Т-90») самоходная гаубица.
Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

Российская армия готовится к применению новых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказывает британское издание Daily Express.

Автор предположил, что «новые смертоносные пушки» могут отправить в зону СВО для обстрела позиций Вооруженных сил Украины уже зимой. В публикации подчеркнули, что с начала спецоперации огневую мощь Вооруженных сил России повышают.

Отмечается, что максимальная дальность стрельбы САУ «Коалиция-СВ» составляет 70 километров, а скорострельность — более 10 выстрелов в минуту.

Ранее в декабре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что самоходная гаубица «Коалиция-СВ» должна скоро появиться в зоне СВО, чтобы обеспечить существенное преимущество над артиллерией НАТО по дальности.

В том же месяце военный эксперт Виктор Мураховский сообщил, что «Коалиция-СВ» предназначена для контрбатарейной борьбы. Он допустил, что САУ будет работать в связке с системами «Ястреб-АВ» и «Зоопарк-1М», которые позволяют точно определять позиции артиллерии противника.

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2С36 Коалиция-СВ
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