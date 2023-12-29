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Военное обозрение

«Помогут приблизить победу»: Минобороны Японии поставило ВСУ партию внедорожников Mitsubishi Type 73 Kogata

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Внедорожники Mitsubishi Type 73 Kogata
Внедорожники Mitsubishi Type 73 Kogata.
Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия начинает пересаживаться на японские джипы, партия военных внедорожников Mitsubishi Type 73 Kogata поступила на вооружение ВСУ. О передаче техники сообщило посольство Японии в Киеве.

Министерство обороны Японии поставило на Украину партию внедорожников, вся техника взята из наличия японских Сил самообороны. Количество техники в партии не сообщается, однако можно предполагать, что только этими джипами поставки не ограничатся. Ранее японские военные обещали поставить Киеву "сотни" военных внедорожников Toyota Kohkidosha, Mitsubishi Type 73 и гусеничных самосвалов Morook из наличия и хранения. Так что это только начало.

В Киеве никак не комментируют передачу внедорожников, никаких заявлений не прозвучало. В Японии надеются, что данная техника поможет ВСУ "приблизить победу". Ну, и пообещали поддерживать Киев столько, сколько необходимо.

Mitsubishi Type 73 Kogata – это легкий внедорожник, производимый Mitsubishi Motors с 1996 года для замены автомобилей Type 73 Kyūs, которые тогда использовались в японских силах самообороны. В качестве силового агрегата транспортного средства выступает дизельный двигатель 4м40/4Н15 с водяным охлаждением мощностью 125 л. с., позволяющий разгонять автомобиль массой около 2000 кг до более 100 км/ч.

Вооружение не установлено, но конструкция предусматривает размещение на крыше пулеметов или автоматических гранатометов, все зависит от заказчика. Также может быть установлено дополнительное бронирование.

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Япония
Компании
Toyota
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