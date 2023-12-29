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Военное обозрение

Экс-замглавы МИД Украины: Россия в 2022 году искренне желала мира

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Источник изображения: topwar.ru

В конце апреля 2022 года Россия и Украина были очень близки к заключению перемирия. Однако в последний момент переговоры «по каким-то причинам» были сорваны. Именно такое заявление сделал экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый, выступая на конференции Женевского центра политики безопасности.

Со слов дипломата, он был тогда в составе украинских переговорщиков и соглашение было уже практически достигнуто. На протяжении марта и апреля шли активные согласования, что привело к подписанию так называемое «стамбульского коммюнике».

Что характерно, как выразился Чалый, Россия в 2022 году искренне желала мира, так как президент Владимир Путин якобы уже через неделю после начала СВО понял, что допустил ошибку. В итоге, в Стамбуле было подписано коммюнике, которое сильно отличалось от, как выразился украинский дипломат, ультимативного российского предложения в Минске.

Путин действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной. Это очень важно помнить

- подытожил Чалый.

Здесь стоит отметить, что те самые «причины» срыва потенциальных договоренностей, о которых решил умолчать экс-замглавы МИД Украины, являются ничем иным, как позицией США, запретивших своим киевским прокси идти на компромисс. Но вот в чем точно прав Чалый, так это в том, что о переговорах в Стамбуле важно помнить. В первую очередь, украинцам. Ведь сегодня уже очевидно, что то самое соглашение, от которого в последний момент отказались киевские власти, было их единственной возможностью не стать «расходным материалом» в процессе достижения Западом своих целей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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