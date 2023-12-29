ВС Германии закупили крупную партию УР IRIS-T класса "воздух-воздух"

Презентация зенитного ракетного комплекса средней дальности Lockheed Martin Falcon на международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2019. Комплекс использует зенитные управляемые ракеты IRIS-T SLM производства германской компании Diehl Defence GmbH & Co. KG (на снимке восьмизарядная вертикальная самоходная пусковая установка этих ракет). Абу-Даби, 18.02.2019.

ЦАМТО, 28 декабря. Президент Федерального ведомства Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) Аннетт Ленигк-Эмден и гендиректор Diehl Defence Хельмут Раух подписали рамочный контракт на закупку более 1200 УР IRIS-T класса "воздух-воздух" для ВС Германии.

Контракт в кратчайшие сроки был согласован Офисом управления проектами IRIS-T BAAINBw для удовлетворения запроса Германии, являющейся лидером консорциума IRIS-T.

Разработка ракеты осуществлялась под руководством компании Diehl Defense в сотрудничестве с партнерами по консорциуму из Швеции, Испании, Италии, Греции, Норвегии и Австрии. Являясь членом консорциума стран-разработчиков IRIS-T, Германия намерена продолжать играть ведущую роль в дальнейшей доработке боеприпаса.

На текущий момент УР IRIS-T применяют ВВС 12 стран. С момента разработки в 2005 году было поставлено более 5000 управляемых ракет. IRIS-T входит в состав вооружения истребителя "Тайфун" консорциума Eurofigther, интегрирована на платформы F-16, "Грипен", "Торнадо", EF-18, KF-21, F-5E, FA50 и IAR-99. IRIS-T могут также применяться в составе ЗРК. Базовая версия ракеты постепенно совершенствуется.

Как сообщал ЦАМТО, разработанная для замены устаревших вариантов американской AIM-9 "Сайдуиндер", европейская УР IRIS-T класса "воздух-воздух" представляет собой маневренную ракету малой дальности, оснащенную инфракрасной ГСН, твердотопливным двигателем компании Nammo. IRIS-T по размерам сходна с AIM-9L/M "Сайдуиндер". Длина УР составляет 2,936 м, диаметр – 127 мм, размах крыла – 350 мм, стартовая масса – 89 кг. Ракета оборудована осколочно-фугасной боевой частью массой 11,4 кг, дистанционным радиолокационным взрывателем. Пуск может производиться в режимах "захват цели перед пуском" (LOBL) и "захват цели после пуска" (LOAL). Ракета обладает высокой маневренностью, устойчива к системам РЭБ. Поражение цели обеспечивается на дальностях до 13,5 морских миль (25 км). Применяя ракету, пилот может отражать атаки сзади, не меняя курса самолета.