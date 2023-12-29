Войти
ЦАМТО

ВС Германии закупили крупную партию УР IRIS-T класса "воздух-воздух"

471
0
0
Презентация зенитного ракетного комплекса средней дальности Lockheed Martin Falcon на международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2019. Комплекс использует зенитные управляемые ракеты IRIS-T SLM производства германской компании Diehl Defence GmbH &a
Презентация зенитного ракетного комплекса средней дальности Lockheed Martin Falcon на международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2019. Комплекс использует зенитные управляемые ракеты IRIS-T SLM производства германской компании Diehl Defence GmbH & Co. KG (на снимке восьмизарядная вертикальная самоходная пусковая установка этих ракет). Абу-Даби, 18.02.2019.
Источник изображения: Lockheed Martin

ЦАМТО, 28 декабря. Президент Федерального ведомства Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) Аннетт Ленигк-Эмден и гендиректор Diehl Defence Хельмут Раух подписали рамочный контракт на закупку более 1200 УР IRIS-T класса "воздух-воздух" для ВС Германии.

Контракт в кратчайшие сроки был согласован Офисом управления проектами IRIS-T BAAINBw для удовлетворения запроса Германии, являющейся лидером консорциума IRIS-T.

Разработка ракеты осуществлялась под руководством компании Diehl Defense в сотрудничестве с партнерами по консорциуму из Швеции, Испании, Италии, Греции, Норвегии и Австрии. Являясь членом консорциума стран-разработчиков IRIS-T, Германия намерена продолжать играть ведущую роль в дальнейшей доработке боеприпаса.

На текущий момент УР IRIS-T применяют ВВС 12 стран. С момента разработки в 2005 году было поставлено более 5000 управляемых ракет. IRIS-T входит в состав вооружения истребителя "Тайфун" консорциума Eurofigther, интегрирована на платформы F-16, "Грипен", "Торнадо", EF-18, KF-21, F-5E, FA50 и IAR-99. IRIS-T могут также применяться в составе ЗРК. Базовая версия ракеты постепенно совершенствуется.

Как сообщал ЦАМТО, разработанная для замены устаревших вариантов американской AIM-9 "Сайдуиндер", европейская УР IRIS-T класса "воздух-воздух" представляет собой маневренную ракету малой дальности, оснащенную инфракрасной ГСН, твердотопливным двигателем компании Nammo. IRIS-T по размерам сходна с AIM-9L/M "Сайдуиндер". Длина УР составляет 2,936 м, диаметр – 127 мм, размах крыла – 350 мм, стартовая масса – 89 кг. Ракета оборудована осколочно-фугасной боевой частью массой 11,4 кг, дистанционным радиолокационным взрывателем. Пуск может производиться в режимах "захват цели перед пуском" (LOBL) и "захват цели после пуска" (LOAL). Ракета обладает высокой маневренностью, устойчива к системам РЭБ. Поражение цели обеспечивается на дальностях до 13,5 морских миль (25 км). Применяя ракету, пилот может отражать атаки сзади, не меняя курса самолета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Германия
Греция
Испания
Италия
Норвегия
США
Швеция
Продукция
AIM-9
F-16
F-18
F-5
Gripen NG
L-39
Похожие новости
25.09.2023
Лучшие боевые самолеты мира: top -10
02.12.2019
Ливийский тупик НАТО
26.06.2013
Отложены, сокращены или аннулированы
06.05.2013
Лидеры прежние
01.02.2013
Убить пересмешника
25.01.2012
Машин все меньше, они все старше — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 13:28
  • 57778
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.12 10:23
  • 82
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.12 10:14
  • 1227
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.12 09:08
  • 2
Путин: серию корветов планируется построить на "Северной верфи" с 2024 по 2035 год
  • 29.12 02:13
  • 1
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
  • 28.12 19:05
  • 5
Сергей Чемезов: технологическое превосходство Запада в военной сфере – миф
  • 28.12 19:03
  • 1
Предприятие "Росэлектроники" завершило испытания модернизированного анти-БЛА комплекса "Серп"
  • 28.12 14:02
  • 333
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 28.12 12:16
  • 2
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
  • 28.12 09:04
  • 1
"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году
  • 28.12 08:43
  • 6
Украинские СМИ впервые показали морской дрон «Козак Мамай»
  • 28.12 08:18
  • 5
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 28.12 02:11
  • 1
Атаке украинских самолетов на Феодосию помогали системы НАТО
  • 27.12 13:08
  • 204
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 26.12 09:10
  • 451
Международные расчеты, минуя доллар, по странам