Показаны редкие кадры появления британского танка Challenger 2 украинской армии

Источник изображения: topwar.ru

Одним из результатов личной встречи президентов Украины и США, состоявшейся в декабре прошлого года в Вашингтоне, стал «танковый прорыв», в ходе которого, после снятия Берлином ограничений на реэкспорт немецких ОБТ «Леопард», несколько европейских стран, как и сама Германия, начали передавать Киеву эти бронемашины в разной модификации.

Не осталась в стороне и Франция, отправив на Украину подлежащие замене колесные боевые машины AMX-10RC, которые часто тоже называют танками. Киев запросил и некоторое количество современных французских ОБТ Leclerc, но президент Франции лишь пообещал их поставку. Лондон также не остался в стороне, в мае тогдашний министр обороны Великобритании Бен Уоллес торжественно объявил, что все обещанные Киеву английские танки Challenger 2 прибыли на Украину.

Многомесячную паузу выдержали только американцы, передавшие свои ОБТ Abrams, причем в модификации M1 вместо ранее обещанных более современных М2, «досрочно» в сентябре этого года. Как выяснилось, Пентагон не зря выжидал более чем полгода. Помимо западных танков, ВСУ получили довольно большое количество американских БМП M2 «Брэдли» и немецких «Мардер», ну и еще много чего по мелочи.

Всего по неофициальным оценкам, в какой-то момент эта информация стала засекреченной, ВСУ к началу лета получили около ста танков западного производства, помимо советских бронемашин, от европейских партнеров. В Киеве по этому поводу царило настоящее ликование, украинская пропаганда громогласно обещала почти мгновенный прорыв обороны ВС РФ в ходе начавшегося 4 июня контрнаступления ВСУ.

Однако уже в первые недели украинского контрнаступа российские военные быстро развенчали очередной миф о «непобедимости» западного оружия. Натовскую броню встретил массированный «холодный душ» из мин, снарядов, ПТУР и дронов-камикадзе российской армии. В результате уже в первые дни на подступах к нашей обороне начали образовываться «кладбища» натовской бронетехники, самое массовое «захоронение» коей произошло на Ореховском направлении Запорожского фронта.

Источник изображения: topwar.ru

Оказалось, что немецкие «Леопарды», еще и довольно опрометчиво размалеванные украинскими боевиками крестами, американские «Брэдли», да и другая натовская бронетехника, вовсе не так неуязвимы, как считалось досель. Только за первые два месяца контрнаступа ВСУ потеряли 415 танков, две трети из которых были поставлены киевскому режиму западными странами, включая польские PT-91 Twardy и другие модификации Т-72, французские AMX-10, немецкие Leopard, множество танков советского образца. Далее эти цифры продолжили расти, а украинское командование начало сберегать западную бронетехнику, перейдя к тактике «мясных штурмов».

Источник изображения: topwar.ru

Отдельно стоит отметить английские ОБТ «Челленджер, которые до их применения на Украине вообще считались неуязвимыми. Первую британскую бронемашину наши бойцы подбили в начале сентября на Ореховском участке, что позднее подтвердило и Минобороны Великобритании. Таким образом, ВС РФ стали первой армией мира, уничтожившей британский танк Challenger. Позже была уничтожена как минимум еще одна единица британской бронетехники. Больше «Челленджеров» до сей поры наши бойцы на поле боя не замечали.

Источник изображения: topwar.ru

И вот в сети появились редкие кадры пока еще целехонького британского танка Challenger 2 украинской армии. Судя по видео, экипаж катается на нем где-то ну очень далеко от передовой. По неофициальной информации, после появления в СМИ кадров уничтоженных Challenger 2, Лондон запретил Киеву использовать эти танки в боях.

Источник изображения: topwar.ru

Очевидно, аналогичное решение приняли и практичные американцы, поставившие на Украину 31 Abrams. Пока что их появление на фронте достоверно не подтверждается, есть лишь редкие сообщения в сети, что американские ОБТ были замечены где-то в прифронтовом тылу, но это неточно. По слухам, один «Абрамс» был подбит, но достоверного подтверждения этому нет. Возможно, американский танк получил незначительные повреждения и его спешно эвакуировали в тыл.