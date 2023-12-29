ВС Испании обучили около 3,5 тыс. украинских солдат

Украинские военнослужащие на учениях в Черниговской области, Украина, 13 октября 2023 года.

В королевстве также прошли обучение 10 физиотерапевтов и врачей Украины, говорится в пресс-релизе министерства обороны Испании

МАДРИД, 28 декабря. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. украинских военнослужащих уже прошли обучение на территории Испании. Об этом говорится в пресс-релизе министерства обороны королевства.

По его информации, "около 3,5 тыс. украинских солдат прошли подготовку в Вооруженных силах" Испании. Как отметили в ведомстве, с начала конфликта на Украину "было осуществлено 86 перевозок всех типов материалов, в том числе 55" бронетранспортеров и 10 танков Leopard. Также Киеву были переданы кареты скорой помощи, военные грузовики и различные боеприпасы.

Кроме того, в Испании прошли обучение 10 украинских физиотерапевтов и врачей.