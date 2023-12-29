Представитель президента Азербайджана: Баку и Ереван недалеки от согласования мирного соглашения

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Власти Азербайджана передали представителям Армении пять принципов, которые, по их мнению, должны лечь в основу проекта мирного соглашения между государствами. Об этом в интервью британской газете The Guardian представитель президента Азербайджана Ильхама Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Как отметил азербайджанский чиновник, окончательный вариант проекта мирного соглашения был передан армянской стороне на прошлой неделе. Сейчас власти Азербайджана ожидают ответной реакции со стороны армянского руководства.

Баку и Ереван недалеки от согласования мирного соглашения

- подчеркнул представитель президента Азербайджана.

Что касается вопроса определения границы двух государств, то он, по мнению Амирбекова, может быть решен и на более позднем этапе, поскольку является непростым. Главной задачей на текущий момент представитель Алиева видит заключение собственно мирного договора. От Армении он ожидает отказа от «вредных иллюзий» и призывает ее осознать всю выгоду мира для самого Еревана.

Таким образом, закавказские республики постепенно продвигаются к заключению мирного соглашения, хотя дается это Армении с трудом. Потеря Нагорного Карабаха стала сильным ударом по всему армянскому народу, но в сложившейся ситуации Армения просто не имела бы шансов в военном противостоянии с Азербайджаном, который пользуется всесторонней поддержкой Турции, обладающей несопоставимыми с Арменией ресурсами – и военными, и финансовыми, и техническими.