Войти
Военное обозрение

Представитель президента Азербайджана: Баку и Ереван недалеки от согласования мирного соглашения

450
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Власти Азербайджана передали представителям Армении пять принципов, которые, по их мнению, должны лечь в основу проекта мирного соглашения между государствами. Об этом в интервью британской газете The Guardian представитель президента Азербайджана Ильхама Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Как отметил азербайджанский чиновник, окончательный вариант проекта мирного соглашения был передан армянской стороне на прошлой неделе. Сейчас власти Азербайджана ожидают ответной реакции со стороны армянского руководства.

Баку и Ереван недалеки от согласования мирного соглашения

- подчеркнул представитель президента Азербайджана.

Что касается вопроса определения границы двух государств, то он, по мнению Амирбекова, может быть решен и на более позднем этапе, поскольку является непростым. Главной задачей на текущий момент представитель Алиева видит заключение собственно мирного договора. От Армении он ожидает отказа от «вредных иллюзий» и призывает ее осознать всю выгоду мира для самого Еревана.

Таким образом, закавказские республики постепенно продвигаются к заключению мирного соглашения, хотя дается это Армении с трудом. Потеря Нагорного Карабаха стала сильным ударом по всему армянскому народу, но в сложившейся ситуации Армения просто не имела бы шансов в военном противостоянии с Азербайджаном, который пользуется всесторонней поддержкой Турции, обладающей несопоставимыми с Арменией ресурсами – и военными, и финансовыми, и техническими.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Турция
Похожие новости
08.10.2020
Алиев заявил об эффективности сотрудничества между Россией и Турцией
07.10.2020
Foreign Policy (США): прокси-армия Турции, воюющая в Нагорном Карабахе, состоит из сирийцев
05.10.2020
Премьер Армении заявил, что боевыми действиями в Карабахе руководят около 150 высокопоставленных турецких военных
05.10.2020
Тупиковая война
01.10.2020
В Карабахе применили турецкие и израильские «уничтожители» российских «Панцирей»
30.09.2020
Эксперт оценил вероятность вмешательства Турции в конфликт Баку и Еревана
29.09.2020
Армения назвала условие применения "Искандеров" в Карабахе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 13:28
  • 57778
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.12 10:23
  • 82
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.12 10:14
  • 1227
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.12 09:08
  • 2
Путин: серию корветов планируется построить на "Северной верфи" с 2024 по 2035 год
  • 29.12 02:13
  • 1
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
  • 28.12 19:05
  • 5
Сергей Чемезов: технологическое превосходство Запада в военной сфере – миф
  • 28.12 19:03
  • 1
Предприятие "Росэлектроники" завершило испытания модернизированного анти-БЛА комплекса "Серп"
  • 28.12 14:02
  • 333
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 28.12 12:16
  • 2
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
  • 28.12 09:04
  • 1
"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году
  • 28.12 08:43
  • 6
Украинские СМИ впервые показали морской дрон «Козак Мамай»
  • 28.12 08:18
  • 5
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 28.12 02:11
  • 1
Атаке украинских самолетов на Феодосию помогали системы НАТО
  • 27.12 13:08
  • 204
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 26.12 09:10
  • 451
Международные расчеты, минуя доллар, по странам