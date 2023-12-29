Войти
Известия.ru

Минобороны сообщило о более 640 тыс. контрактников в армии

476
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Минобороны: в России службу по контракту проходят 640 тыс. человек

Министерство обороны России впервые с начала специальной военной операции (СВО) назвало число служащих в вооруженных силах по контракту — более 640 тыс. человек, следует из материалов ведомства «Армия в цифрах – 2023», 28 декабря сообщил РБК.

Уточняется, что около 288 тыс. человек подали заявления на прохождение военной службы по контракту.

В качестве потенциальных контрактников ведомство рассматривает кандидатов в возрасте от 18 до 60 лет, их общее количество оценивается в 36,2 млн человек.

Также Минобороны России отметили, что в составе отрядов Боевого армейского резерва страны (БАРС) участие в спецоперации приняли более 40 тыс. человек. Более 7 тыс. выполняют боевые задачи в зоне СВО.

БАРС создали в 2015 году в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о создании мобилизационного резерва вооруженных сил. Как добавляет «Газета.Ru», в него вступили и представители казачьих объединений.

Накануне, 27 декабря, Минобороны сообщило, что средний возраст мобилизованных военнослужащих составляет 35 лет. По данным ведомства, в рамках частичной мобилизации было призвано 302 503 человека из 1430 муниципальных образований. При этом более 33 тыс. прибыли в военкоматы, не дожидаясь повестки.

Ранее, 14 декабря, Путин заявил во время «Итогов года», что поток мужчин, готовых защищать родину с оружием в руках, не иссякает. По его словам, на пункты сбора приходит до 1,5 тыс. человек ежедневно, поэтому на сегодняшний день необходимости во второй волне мобилизации нет.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
25.05.2023
В Великобритании заявили об истощении запасов оружия после его передачи Киеву
13.09.2022
Российский Су-35С уничтожил украинскую систему ПВО специальной ракетой
08.06.2022
К отправке срочников на Украину причастны 12 офицеров
14.02.2019
Эксперт считает, что Россия, США и Китай могут прийти к соглашению о ракетах
23.06.2015
ВПК: Россия поставит Ирану уже имеющиеся С-300, но модернизирует их
02.03.2015
В России 27 февраля объявлено Днем Сил специальных операций
02.06.2014
Место, где прячется "Сатана". Украина прекращает кооперацию с РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 13:28
  • 57778
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.12 10:23
  • 82
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.12 10:14
  • 1227
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.12 09:08
  • 2
Путин: серию корветов планируется построить на "Северной верфи" с 2024 по 2035 год
  • 29.12 02:13
  • 1
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
  • 28.12 19:05
  • 5
Сергей Чемезов: технологическое превосходство Запада в военной сфере – миф
  • 28.12 19:03
  • 1
Предприятие "Росэлектроники" завершило испытания модернизированного анти-БЛА комплекса "Серп"
  • 28.12 14:02
  • 333
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 28.12 12:16
  • 2
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
  • 28.12 09:04
  • 1
"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году
  • 28.12 08:43
  • 6
Украинские СМИ впервые показали морской дрон «Козак Мамай»
  • 28.12 08:18
  • 5
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 28.12 02:11
  • 1
Атаке украинских самолетов на Феодосию помогали системы НАТО
  • 27.12 13:08
  • 204
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 26.12 09:10
  • 451
Международные расчеты, минуя доллар, по странам