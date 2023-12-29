Минобороны сообщило о более 640 тыс. контрактников в армии

Минобороны: в России службу по контракту проходят 640 тыс. человек

Министерство обороны России впервые с начала специальной военной операции (СВО) назвало число служащих в вооруженных силах по контракту — более 640 тыс. человек, следует из материалов ведомства «Армия в цифрах – 2023», 28 декабря сообщил РБК.

Уточняется, что около 288 тыс. человек подали заявления на прохождение военной службы по контракту.

В качестве потенциальных контрактников ведомство рассматривает кандидатов в возрасте от 18 до 60 лет, их общее количество оценивается в 36,2 млн человек.

Также Минобороны России отметили, что в составе отрядов Боевого армейского резерва страны (БАРС) участие в спецоперации приняли более 40 тыс. человек. Более 7 тыс. выполняют боевые задачи в зоне СВО.

БАРС создали в 2015 году в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о создании мобилизационного резерва вооруженных сил. Как добавляет «Газета.Ru», в него вступили и представители казачьих объединений.

Накануне, 27 декабря, Минобороны сообщило, что средний возраст мобилизованных военнослужащих составляет 35 лет. По данным ведомства, в рамках частичной мобилизации было призвано 302 503 человека из 1430 муниципальных образований. При этом более 33 тыс. прибыли в военкоматы, не дожидаясь повестки.

Ранее, 14 декабря, Путин заявил во время «Итогов года», что поток мужчин, готовых защищать родину с оружием в руках, не иссякает. По его словам, на пункты сбора приходит до 1,5 тыс. человек ежедневно, поэтому на сегодняшний день необходимости во второй волне мобилизации нет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.