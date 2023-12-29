МНО Польши заказало сотни тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов

ЦАМТО, 28 декабря. Агентство вооружений МНО Польши объявило о состоявшейся 22 декабря церемонии подписания исполнительного контракта на поставку нескольких сотен тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов для ВС Польши.

Соглашение было заключено Агентством вооружений с польским консорциумом PGZ-AMUNIJA, в состав которого вошли: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (лидер), Zaklady Metalowe "Dezamet" S.A., Mesko S.A., Zaklady Chemiczne "Nitro-Chem" S.A., Zaklady Produkcji Specjalnej "Gamrat" Sp. z o.o., а также Zaklady Elektromechaniczne "Belma" S.A.

Стоимость контракта превышает 10 млрд. злотых. Поставки 155-мм боеприпасов должны быть выполнены в течение 2024-2029 гг.

Это первый исполнительный контракт в рамках подписанного 1 июня 2023 года в Варшаве рамочного соглашения, целью которого является определение условий заключения исполнительных соглашений, связанных с поставкой 155-мм артиллерийских боеприпасов ВС Польши. В итоге реализации рамочного соглашения для ВС Польши будет приобретено рекордное количество (несколько сотен тысяч) 155-мм артиллерийских боеприпасов различных типов.

Соглашение является результатом реализации долгосрочной программы "Национальный резерв боеприпасов", которая осуществляется в соответствии с постановлением правительства №43 от 29 марта 2023 года. Целью проекта является создание условий для эффективного и своевременного пополнения запасов крупнокалиберных боеприпасов ВС Польши. Программа предполагает создание, а затем поддержание производственных мощностей национальной военной промышленности на уровне, позволяющем на постоянной основе пополнять запасы боеприпасов, а также продавать излишки зарубежным партнерам.