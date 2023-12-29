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РИА Новости

"Очковтирательство". Лавров о попытках Запада объявить Украину победителем

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости

Лавров назвал "очковтирательством" попытки Запада объявить Украину победителем

МОСКВА, 28 декабря/ Радио Sputnik. Запад, пытаясь найти пути выхода из украинского кризиса, которые бы позволили объявить победу Украины, занимается очковтирательством, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".

"Это досужие чиновники, которым важно отрапортовать. Как у нас раньше было в некоторых бюрократических структурах Советского Союза, важно доложить пятилетку за три-четыре года. В большинстве случаев так оно и было. Но часто очень было очковтирательство. То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства", – сказал Лавров.

Говоря о "формуле мира" Владимира Зеленского, министр отметил, что данное предложение является плодом больного воображения главы киевского режима.

"Целью была заставить их (страны, – ред.) подписаться под "формулой мира" Зеленского, каковая являет собой просто плод больного воображения. Потому что, чего бы там ни было написано в качестве "виньеточек": продовольственная безопасность, энергобезопасность. Главное – "Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс"", – сказал Лавров.

В свою очередь западные страны, пытаясь привлечь другие государства к реализации данной "формулы мира", попросту пытаются их "развести", уверен глава МИД РФ.

"То, что нам рассказывают, и это подтверждается из разных источников, Запад говорит: вот десять пунктов Зеленского, ни шагу в сторону, ни влево, ни вправо, ни назад – только вперед. Утвердить, как они есть. Пытаются... такая разводка, говоря по-русски", – отметил министр.

Радио Sputnik сообщало, что Киев и Вашингтон хотят организовать новую встречу по "формуле мира".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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