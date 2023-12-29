Медведев назвал число принятых по контракту в ВС России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона "Алабино" в Московской области.

Медведев: с 1 января на службу по контракту приняли полмиллиона человек

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Полмиллиона человек принято на службу по контракту в вооруженные силы РФ с 1 января 2023 года, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Хочу вам сообщить, что с 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооруженные силы РФ принято полмиллиона человек", - сказал Медведев во время ответа на вопрос о возможности переговоров в 2024 году по Украине на фоне истощения запасов и подталкивания Украины коллективным Западом к переговорам.