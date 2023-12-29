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РИА Новости

Медведев назвал число принятых по контракту в ВС России

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона "Алабино" в Московской области
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона "Алабино" в Московской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев: с 1 января на службу по контракту приняли полмиллиона человек

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Полмиллиона человек принято на службу по контракту в вооруженные силы РФ с 1 января 2023 года, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Хочу вам сообщить, что с 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооруженные силы РФ принято полмиллиона человек", - сказал Медведев во время ответа на вопрос о возможности переговоров в 2024 году по Украине на фоне истощения запасов и подталкивания Украины коллективным Западом к переговорам.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
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