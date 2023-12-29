Замаскированный танк на учениях НАТО «Единый трезубец», в которых также участвовали вооруженные силы Швеции и Финляндии.

Шведский эксперт Берн назвал захват мировых ресурсов главной целью США

США – самая опасная военная держава, именно она спровоцировала большинство современных конфликтов, заявил в интервью SwebbTV аналитик Ларс Берн. По его словам, Вашингтон стремится захватить как можно больше мировых природных ресурсов, в том числе в Арктике.

Шведские политики продали Швецию Америке, “опаснейшей военной державе в мире”, считает аналитик Ларс Берн. Ни США, ни НАТО не сделают Швецию безопаснее — соглашение о военном сотрудничестве заключено исключительно в интересах западных олигархов.

В последнем выпуске SwebbTV аналитик Ларс Берн прокомментировал новое военное соглашение между Швецией и США.

Правительство утверждает, что оно упрочит безопасность не только Швеции, но и всей Европы. Но на самом деле, все обстоит с точностью до наоборот, считает Ларс Берн.

“Наш министр обороны и наше правительство преподнесли Швецию на блюде самой опасной военной державе в мире, — говорит он. — Именно они начинают все войны! И они гораздо опаснее русских”.

“Когда уже наши политики это осознáют? Соединенные Штаты как военная держава озабочены отнюдь не собственной обороной. Их цель — захватить как можно больше мировых природных ресурсов. Вот ради чего все это затевается. Именно поэтому США нацелились на российские недра и контроль над Северным Ледовитым океаном”, — считает Ларс Берн.

В репортаже шведского телевидения SVT отмечалось, что соглашение даст США доступ к “важным стратегическим объектам” на Балтике и в Заполярье.

Даже министр обороны Швеции подчеркнул, что Заполярье станет ключевым регионом после присоединения скандинавского государства к блоку НАТО.

“Олигархия хочет прибрать к рукам как можно больше природных богатств Заполярья”, — говорит Ларс Берн.

Но шведские политики любят “резвиться в мировой песочнице”, поэтому с такой готовностью настежь распахивают ворота для военной машины США.

Им кажется, что это придает им важности.

“Наши политики — словно дети малые, — заключил Ларс Берн. — Именно это ими и движет. Им нравится воображать себе, что они играют важную роль в мировой политике, но на самом деле им этого не позволяют”.