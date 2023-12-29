Дистанционное управление и высокая грузоподъёмность: армия Великобритании испытала новую многоцелевую машину-амфибию

Гибридная машина-амфибия HAWC. Источник: topwar.ru

В Великобритании представители вооруженных сил страны испытывают гибридную машину-амфибию HAWC. Об этом пишет информационный ресурс Army Recognition.

Испытания новой машины начались в ноябре 2023 года. Учения под названием Blunting Strike представляют собой часть более широких испытаний различных типов вооружений, ставящих своей целью адаптацию британских сухопутных войск и других видов вооруженных сил к боевым действиям в современных условиях.

Главная особенность машины-амфибии – она может управляться как водителем, так и дистанционно. Эксперты называют эту возможность значительным прорывом в военных технологиях. Кроме того, машина может использоваться практически на любой местности.

В испытаниях, помимо британских военнослужащих, принимают участие военные из США, Франции, Германии, Италии и Испании. Партнеры британских вооруженных сил предлагают инновационные решения в целях улучшения боевых и технических характеристик машины.

Гибридная машина-амфибия HAWC. Источник: topwar.ru

Еще одна ключевая особенность машины HIPPO HAWC – впечатляющая грузоподъемность. Небольшая машина может нести нагрузку до 1000 кг. Эта особенность позволяет солдатам двигаться более свободно и сосредоточиться непосредственно на ведении боевых действий. Машина может быть адаптирована к разным целям – от тактической перевозки грузов до эвакуации раненых, и даже до выполнения специальных задач в рамках пожарно-спасательных операций.

Машины данного типа могут транспортироваться вертолетами поддержки, сбрасываться с помощью парашютов, что делает их идеальными для задействования в аэромобильных и воздушно-десантных операциях. Такие машины можно использовать в джунглях, горной местности, встроенный в эти автомобили дизельный генератор обеспечивает увеличенный запас хода, позволяя преодолевать расстояние более 150 километров.

Наконец, не стоит забывать и об автоматизации управления данной машиной. Британские военные характеризуют амфибию как передовое решение в сфере военной логистики и поддержки.