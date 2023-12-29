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Военное обозрение

Командующий КСИР: Операция «Наводнение Аль-Аксы» была полностью палестинской

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Источник изображения: topwar.ru

Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами заявил, что операция «Наводнение Аль-Аксы», была организована полностью палестинцами.

Иранский военный отметил, что за этим не стоял Тегеран, и это не было возмездием за убийство бывшего командующего иранскими силами «Кудс» Касема Сулеймани.

Напомним, что дерзкое нападение боевиков ХАМАС на приграничные с Газой районы Израиля 7 октября этого года сами хамасовцы назвали операцией «Наводнение Аль-Аксы».

Салами подчеркнул, что эта операция была осуществлена самими палестинцами без какой-либо внешней поддержки, добавив, что Движение Исламского Сопротивления ( ХАМАС ) и «Исламский джихад» (группировка признана террористической в РФ и запрещена) производят оружие внутри страны.

По словам командующего КСИР, события 7 октября стали «реакцией на 75 лет несправедливости» и на то, чему подвергаются палестинцы в секторе Газа и на Западном Берегу, а не было местью за убийство Сулеймана. За Сулеймани иранцы сами отомстят, добавил Салами.

Генерал-лейтенант Касем Сулеймани являлся командующим спецподразделением «Аль-Кудс» в составе КСИР и погиб в Багдаде в январе 2020 года в результате авиаудара ВВС США.

Движение ХАМАС в очередной раз также заявило, что операция «Наводнение Аль-Аксы» стала ответом на оккупацию и продолжающуюся агрессию против палестинского народа.

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