Источник изображения: topwar.ru
Применяемые российской армией средства радиоэлектронной борьбы свидетельствуют о значительном технологическом преимуществе ВС России над ВСУ. Наши военные фактически создали вдоль линии боевого соприкосновения сплошную стену, состоящую из электромагнитных импульсов.
Такое мнение высказывается в статье, опубликованной газетой The Daily Telegraph (Великобритания).
- говорится в материале о работе наших средств радиоэлектронной борьбы.
Там рассказывается о сложной сети инфракрасных и радиолокационных сигналов, которую создали Вооруженные силы РФ на прифронтовой территории.
Среди прочего, в британской прессе объясняют участившиеся промахи РСЗО HIMARS эффективной работой российских систем РЭБ. Именно из-за них, считают западные журналисты, американские реактивные снаряды зачастую не могут поразить цели.
Они утверждают, что российский ОПК заранее тайно разрабатывал технологии, позволяющие противостоять средствам поражения западного производства. Данные системы способны бороться с зарубежными РСЗО и беспилотными аппаратами, выпускаемыми на Украине.
- утверждают журналисты из Британии.
Западное СМИ отмечает, что постепенно инициатива переходит к российским военным, у которых больше шансов добиться победы в конфликте, чем у ВСУ.