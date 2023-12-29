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Военное обозрение

В британской прессе объясняют промахи РСЗО HIMARS эффективной работой российских систем РЭБ

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Источник изображения: topwar.ru

Применяемые российской армией средства радиоэлектронной борьбы свидетельствуют о значительном технологическом преимуществе ВС России над ВСУ. Наши военные фактически создали вдоль линии боевого соприкосновения сплошную стену, состоящую из электромагнитных импульсов.

Такое мнение высказывается в статье, опубликованной газетой The Daily Telegraph (Великобритания).

Щитом тянется невидимая стена электромагнитных импульсов

- говорится в материале о работе наших средств радиоэлектронной борьбы.

Там рассказывается о сложной сети инфракрасных и радиолокационных сигналов, которую создали Вооруженные силы РФ на прифронтовой территории.

Среди прочего, в британской прессе объясняют участившиеся промахи РСЗО HIMARS эффективной работой российских систем РЭБ. Именно из-за них, считают западные журналисты, американские реактивные снаряды зачастую не могут поразить цели.

Они утверждают, что российский ОПК заранее тайно разрабатывал технологии, позволяющие противостоять средствам поражения западного производства. Данные системы способны бороться с зарубежными РСЗО и беспилотными аппаратами, выпускаемыми на Украине.

Это крайне важный пример российского технологического преимущества

- утверждают журналисты из Британии.

Западное СМИ отмечает, что постепенно инициатива переходит к российским военным, у которых больше шансов добиться победы в конфликте, чем у ВСУ.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
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