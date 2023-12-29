Войти
ЦАМТО

Уралвагонзавод завершил гособоронзаказ 2023 года

496
0
0
Установка башни на танк Т-72БЗ в механосборочном цехе №130 «Уралвагонзавода»
Установка башни на танк Т-72БЗ в механосборочном цехе №130 «Уралвагонзавода».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

ЦАМТО, 28 декабря. Уралвагонзавод (в составе Концерна "УВЗ" входит в ГК Ростех) успешно завершил 2023 год выполнением двух контрактов в рамках ГОЗ.

В адрес Министерства обороны России ушли последние по данным контрактам партии танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3. По ряду позиций предприятия концерна УВЗ уже работают над выполнением обязательств 2024 года.

Танки, отправленные заказчику в преддверии нового 2024 года, значительно отличаются от тех боевых машин, что уходили в Российскую армию в 2022 году. Коллективы Уралвагонзавода и Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (в составе Концерна УВЗ входят в ГК Ростех) ведут непрерывную работу по совершенствованию бронетехники с учетом опыта ее применения в зоне СВО и пожеланий танкистов. Эти усовершенствования связаны, прежде всего, с улучшением защищенности и эксплуатационных характеристик, что необходимо для сохранения жизни экипажей и повышения эффективности техники при выполнении боевых задач.

"Сотрудники УВЗ совершили в уходящем году настоящий трудовой подвиг, сравнимый с подвигом их предков в годы Великой Отечественной войны. Как и 80 лет назад сегодня от месяца к месяцу увеличиваются объемы выпуска боевых машин, проводится огромная работа по улучшению их тактико-технических характеристик, вносятся изменения в конструкцию танков – все это требует от заводчан невероятных усилий и высочайшего профессионализма. Но, несмотря на все вызовы и требования времени, Уралвагонзавод, как и всегда, выполнил все поставленные государством задачи, а наша техника продолжает успешно выполнять боевые задачи на передовой, – отметил генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

Танк Т-90М "Прорыв" является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести. Модернизация "девяностого" оказалась настолько многоуровневой, что Т-90М "Прорыв" по праву можно считать новой боевой машиной. На нем полностью заменена башня, модернизированы силовая и трансмиссионная установки, ходовая часть, повышен уровень бронестойкости. По боевой эффективности танк Т-90М значительно превосходит своего предшественника Т-90, но при этом сохраняет его преимущества, такие как исключительную надежность и минимальный объем технического обслуживания при эксплуатации.

Танк Т-72, который в этом году отметил 50-летие со дня принятия на вооружение, вошедший в историю как самая многочисленная и воюющая боевая машина мира в классе основных боевых танков, имеет огромные резервы для модернизации, которые не исчерпаны и сегодня. На нижнетагильском предприятии "семьдесятдвойки", выпущенные много лет назад, проходят капитальный ремонт, после чего становятся современными мощными, маневренными, хорошо вооруженными и защищенными боевыми машинами Т-72Б3М, ни в чем не уступающими зарубежным аналогам.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Концерна "Уралвагонзавод".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
УКБТМ
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
28.01.2022
Перевооружились на 71%
14.12.2020
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
21.08.2019
"Армату" ждет долгая дорога
05.09.2018
"Арматам" дали ход
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
12.07.2017
"Надо всегда следовать правилу: сказал, что выполнишь,— выполни"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 13:28
  • 57778
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.12 10:23
  • 82
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.12 10:14
  • 1227
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.12 09:08
  • 2
Путин: серию корветов планируется построить на "Северной верфи" с 2024 по 2035 год
  • 29.12 02:13
  • 1
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
  • 28.12 19:05
  • 5
Сергей Чемезов: технологическое превосходство Запада в военной сфере – миф
  • 28.12 19:03
  • 1
Предприятие "Росэлектроники" завершило испытания модернизированного анти-БЛА комплекса "Серп"
  • 28.12 14:02
  • 333
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 28.12 12:16
  • 2
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
  • 28.12 09:04
  • 1
"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году
  • 28.12 08:43
  • 6
Украинские СМИ впервые показали морской дрон «Козак Мамай»
  • 28.12 08:18
  • 5
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 28.12 02:11
  • 1
Атаке украинских самолетов на Феодосию помогали системы НАТО
  • 27.12 13:08
  • 204
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 26.12 09:10
  • 451
Международные расчеты, минуя доллар, по странам