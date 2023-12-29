Уралвагонзавод завершил гособоронзаказ 2023 года

ЦАМТО, 28 декабря. Уралвагонзавод (в составе Концерна "УВЗ" входит в ГК Ростех) успешно завершил 2023 год выполнением двух контрактов в рамках ГОЗ.

В адрес Министерства обороны России ушли последние по данным контрактам партии танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3. По ряду позиций предприятия концерна УВЗ уже работают над выполнением обязательств 2024 года.

Танки, отправленные заказчику в преддверии нового 2024 года, значительно отличаются от тех боевых машин, что уходили в Российскую армию в 2022 году. Коллективы Уралвагонзавода и Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (в составе Концерна УВЗ входят в ГК Ростех) ведут непрерывную работу по совершенствованию бронетехники с учетом опыта ее применения в зоне СВО и пожеланий танкистов. Эти усовершенствования связаны, прежде всего, с улучшением защищенности и эксплуатационных характеристик, что необходимо для сохранения жизни экипажей и повышения эффективности техники при выполнении боевых задач.

"Сотрудники УВЗ совершили в уходящем году настоящий трудовой подвиг, сравнимый с подвигом их предков в годы Великой Отечественной войны. Как и 80 лет назад сегодня от месяца к месяцу увеличиваются объемы выпуска боевых машин, проводится огромная работа по улучшению их тактико-технических характеристик, вносятся изменения в конструкцию танков – все это требует от заводчан невероятных усилий и высочайшего профессионализма. Но, несмотря на все вызовы и требования времени, Уралвагонзавод, как и всегда, выполнил все поставленные государством задачи, а наша техника продолжает успешно выполнять боевые задачи на передовой, – отметил генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

Танк Т-90М "Прорыв" является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести. Модернизация "девяностого" оказалась настолько многоуровневой, что Т-90М "Прорыв" по праву можно считать новой боевой машиной. На нем полностью заменена башня, модернизированы силовая и трансмиссионная установки, ходовая часть, повышен уровень бронестойкости. По боевой эффективности танк Т-90М значительно превосходит своего предшественника Т-90, но при этом сохраняет его преимущества, такие как исключительную надежность и минимальный объем технического обслуживания при эксплуатации.

Танк Т-72, который в этом году отметил 50-летие со дня принятия на вооружение, вошедший в историю как самая многочисленная и воюющая боевая машина мира в классе основных боевых танков, имеет огромные резервы для модернизации, которые не исчерпаны и сегодня. На нижнетагильском предприятии "семьдесятдвойки", выпущенные много лет назад, проходят капитальный ремонт, после чего становятся современными мощными, маневренными, хорошо вооруженными и защищенными боевыми машинами Т-72Б3М, ни в чем не уступающими зарубежным аналогам.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Концерна "Уралвагонзавод".