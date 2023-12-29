ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39

ОАК разработает новый учебный самолет МиГ-УТС, который заменит Л-39

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. ОКБ им. Микояна Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") разработает для Воздушно-космических сил России новый однодвигательный учебно-тренировочный самолет, который будет недорогим в эксплуатации и заменит Л-39, следует из пресс-релиза ОАК.

"ОКБ им. А. И. Микояна… работает над созданием нового учебно-тренировочного комплекса для подготовки летчиков. Его главным элементом станет однодвигательный самолет МиГ-УТС. Основная подготовка летчиков – серьезный и длительный этап, в ходе которого определяется пригодность к конкретному типу авиации, проводится отработка техники пилотирования. На учебных самолетах начинается решение и таких серьезных задач, как маневрирование с большими перегрузками, подготовка к боевым вылетам и так далее. С 1970-х годов для этой цели применялся реактивный самолет L-39", - отмечается в сообщении.

Основным учебным самолетом ВКС России, а до этого ВВС России и ранее ВВС Советского Союза был самолет Л-39, разработанный в 60-70-х годах в Чехословакии. С 1972 года он был выбран основным учебно-тренировочным самолетом стран Варшавского договора.

Согласно данным журнала The Military Balance, по состоянию на 2023 год в российских Вооруженных силах для обучения летчиков имеется 118 Л-39. На сайте Минобороны отмечается, что Л-39 предназначен для подготовки летного состава, а некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.

Л-39 серийно выпускался только до 1999 года.

"Поддержка эксплуатации самолета, на котором сегодня проводится основная подготовка летчиков, вызывает у нас большие сомнения, поэтому требуется новое учебное средство, которое позволит эффективно готовить летные и технические кадры", - отметил генеральный конструктор – заместитель генерального директора ОАК Сергей Коротков, слова которого приводятся в релизе. В корпорации отмечают, что новый учебно-тренировочный самолет будет создан в однодвигательном варианте, чтобы он был более доступным по цене и недорогим в эксплуатации.

Как следует из данных The Military Balance, в ВС РФ сегодня также эксплуатируются для тренировки летчиков 109 Як-130. Як-130 в 2000-х годах победил в тендере другой самолет Микояна – МиГ-АТ - и был выбран в качестве основного учебно-тренировочного самолета для российских военных летчиков. И Як-130, и МиГ-АТ – двухдвигательные самолеты, что делает их более дорогими в эксплуатации по отношению к однодвигательному Л-39.

"Мы создаем максимально дешевый, максимально простой в эксплуатации – и в пилотировании, и в обслуживании – однодвигательный самолет, который полностью соответствует требованиям, предъявляемым к этапу основной подготовки", – рассказал заместитель управляющего директора ОКБ оперативно-тактической авиации – директор ОКБ им. А. И. Микояна – главный конструктор ОКБ Андрей Недосекин, слова которого приводятся в релизе.

По словам главного конструктора учебно-тренировочного комплекса МиГ-УТС Алексея Шукайло, изучив различные варианты моторов, которые доступны сегодня в России, конструкторы ОКБ им. А. И. Микояна сделали выбор в пользу двигателя АИ-222-25. Сегодня этот двигатель используется на самолете Як-130 и серийно изготавливается на производственном комплексе "Салют" Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в "Ростех"). Для ускорения работ и сокращения расходов конструкторы максимально используют в проекте МиГ-УТС имеющийся в ОКБ им. А. И. Микояна задел, в том числе ранее созданный проект учебно-тренировочного самолета повышенной подготовки МиГ-АТ. В частности, основой для кабины нового самолета послужила хорошо себя показавшая при испытаниях кабина МиГ-АТ.