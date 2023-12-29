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Интерфакс-АВН

США выделяют Украине дополнительную помощь на $250 млн, сообщил госсекретарь Блинкен

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

Блинкену поручено определить необходимость выделения Украине еще до $20 млн

Вашингтон. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Джо Байдена объявила в среду о выделении Украине военной помощи на $250 млн.

"Соединенные Штаты объявляют о последнем в этом году пакете вооружений и техники для Украины", - говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

По его словам, в новый пакет помощи входят боеприпасы для противовоздушной обороны, другие компоненты систем противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые боеприпасы и более 15 млн патронов.

В свою очередь, в Пентагоне уточнили, что новый пакет включает дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые комплексы Javelin,AT-4 и TOW, более 15 млн патронов к стрелковому оружию.

Это последний пакет помощи Украине, который предоставят США до тех пор, пока Конгресс не одобрит запросы администрации Байдена на финансирование.

"Крайне важно, чтобы Конгресс действовал быстро, как можно скорее, для продвижения интересов нашей национальной безопасности, помогая Украине", - отметил Блинкен.

Ранее президент США запросил у Конгресса дополнительный пакет, включающий более $60 млрд помощи Украине.

В то же время, как следует из меморандума, опубликованного Белым домом, Байден поручил Блинкену изучить целесообразность выделения Украине дополнительной помощи до $20 млн.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
HIMARS
Javelin ПТРК
NASAMS
Stinger
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