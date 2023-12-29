В Xiaomi заявили о конкуренции с Tesla

В корпорации Xiaomi раскрыли некоторые данные своего первого электромобиля SU7. Об этом сообщает китайское издание ITHome.

Руководитель IT-гиганта Лей Цзюнь пообщался с фанатами и ответил на несколько вопросов о первом электрокаре Xiaomi, который официально выйдет на рынок 27 декабря. Лей Цзюнь заявил, что в Xiaomi позиционируют SU7 как высокопроизводительный экологичный седан C-класса.

Также глава корпорации рассказал, что SU7 будет конкурировать с автомобилями Tesla в плане технологий. Предприниматель считает, что машина «будет ехать не хуже Porsche Taycan Turbo». При этом Лей Цзюнь заверил потребителей, что электромобиль разрабатывался с нуля — у дизайнеров и инженеров не было эталонной модели, с который они могли бы скопировать особенности машины.

В заключение Лей Цзюнь раскрыл происхождение названия электромобиля. По словам топ-менеджера Xiaomi, аббревиатура SU означает Speed Ultra. Также предприниматель отметил, что автомобиль будет дороже многих моделей на рынке, но «переплата будет оправдана».

Xiaomi SU7 был анонсирован в середине ноября. Пятидверный седан получил заднеприводный или полноприводный двигатель, максимальную скорость до 265 километров в час, систему автопилота с камерами и панорамную крышу.

Ранее стало известно, что китайские производители впервые заняли все верхние места рейтинга продаж в розничной сети «МегаФона» и Yota. Рынок между собой поделили Realme, Honor и Xiaomi.