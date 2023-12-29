Hanwha Ocean построит третью НАПЛ KSS-3 второй партии для ВМС Республики Корея

ЦАМТО, 28 декабря. Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) заключило с Hanwha Ocean контракт на строительство для ВМС страны очередной НАПЛ водоизмещением 3600 т.

Стоимость соглашения составляет 1,1 трлн. вон (845 млн. долл.). В рамках контракта Hanwha Ocean, ранее известная как Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, построит и поставит командованию ВМС Республики Корея третью и последнюю НАПЛ KSS-3 второй партии (KSS-3 Batch-2).

Это первый контракт на строительство подводных лодок, заключенный компанией с тех пор, как в апреле она вошла в Hanwha Group.

По данным DAPA, строительство подводной лодки будет завершено к 2029 году, а ее принятие на вооружение ВМС Республики Корея ожидается в 2031 году после завершения двухлетних испытаний.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2016 года Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. была выбрана подрядчиком проектирования и строительства головной неатомной подводной лодки проекта KSS-3 второй партии (KSS-3 Batch-2). Основной контракт на строительство был подписан в октябре 2019 года.

В августе 2021 года на предприятии DSME началась постройка головной НАПЛ KSS-3 второй партии (KSS-3 Batch-2). 10 сентября 2021 года DAPA подписало с DSME контракт стоимостью 985,7 млрд. вон (845,5 млн. долл.) на постройку второй НАПЛ KSS-3 второй партии.

Резка стали для головной подлодки началась в мае 2021 года, второй НАПЛ – в декабре 2021 года. Закладка киля первой подлодки состоялась в марте 2023 года. Ожидается, что она будет спущена на воду в 2025 году и передана ВМС в 2027 году. Поставка второй НАПЛ запланирована на 2028 год.

Как планируется, подводные лодки KSS-3 второй партии длиной 89 м, шириной 9,6 м и водоизмещением 3600 т будут оснащены южнокорейскими литиево-ионными аккумуляторами, которые позволят более длительное время выполнять задачи в подводном положении, а также передовыми гидроакустическими и боевыми системами, которые расширят возможности обнаружения и поражения целей.