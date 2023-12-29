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Названа возможная цель применения дрона-камикадзе «Суперкам» в рамках СВО

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Военнослужащий ВС РФ с БПЛА
Военнослужащий ВС РФ с БПЛА.
Источник изображения: lenta.ru

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов назвал возможную цель применения нового дрона-камикадзе «Суперкам» в рамках специальной военной операции (СВО). В беседе с «Лентой.ру» Кнутов заявил, что «Суперкам» поможет создать «район изоляции» солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Информации пока очень мало опубликовано об этом боеприпасе. Информация идет, что будет два вида боеприпаса: вариант барражирующий и вариант разведывательный. Это говорит о том, что многие детали будут унифицированы, значит, стоимость такого беспилотника будет гораздо ниже, чем у обычного в силу того, что они будут выпускаться большими партиями», — объяснил специалист.

В данном случае ставка сделала на защиту от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дальность и точность поражения, защита от систем РЭБ обеспечивается экранированием деталей

Юрий Кнутов

военный эксперт, директор Музея войск ПВО

Он также высказался о возможных сферах применения дрона.

«Что касается его использования как дрона-разведчика, так и как дрона камикадзе, я считаю что в дополнение к уже существующим линейкам этот дрон займет свою нишу. Непосредственное принятие этого дрона на вооружение вдобавок к поставкам гаубиц "Коалиция" создаст нам благоприятные условия в контрбатарейной борьбе и позволит нам изолировать украинские подразделения, находящиеся на передовой с помощью артиллерийского огня, то есть создать район изоляции. Это предоставит нам возможности для прорыва обороны противника и продвижения вперед», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в России создан новый барражирующий боеприпас «Суперкам». «"Суперкам"-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики», — рассказал он.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
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