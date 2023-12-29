Крупный американский предприниматель Дэвид Сакс опубликовал заметку, в которой даёт понять, что теперь администрация Байдена рассматривает вариант прекращения украинского вооружённого конфликта по действующей линии боевого соприкосновения. Правда, линия эта меняет свои контуры практически ежедневно – вследствие продвижения российских Вооружённых сил под Артёмовском, Авдеевкой, Купянском, Марьинкой и на других направлениях.

По словам Сакса, администрация Байдена в сложившихся обстоятельствах хотела бы взять за основу предложенный ранее Илоном Маском план мирного урегулирования.

Дэвид Сакс напоминает, что Маск предложил свой мирный план ещё в 2022 году, однако Зеленский назвал этот план «пророссийским».

Сакс:

Теперь же Белый дом хотел бы заключить такую сделку.

Накануне в американском Politico со ссылкой на неназванных политиков вышел материал, в котором говорится, что администрация США уже не рассматривает вариант ведения войны «до полной победы Украины над Россией». Теперь Украину подталкивают к тому, чтобы она согласилась на «временную» утрату территорий Крыма, Донбасса и Приазовья. Сами формулировки о «временности» обнажают реальный план Вашингтона: заморозить конфликт, чтобы уже в «спокойной» обстановке накачивать Украину оружием, пока та будет проводить свою мобилизацию сотен тысяч человек.

Илон Маск, комментируя публикацию Сакса, написал о том, что его «мирный план» позволил бы избежать многочисленных жертв.

Напомним, что накануне особую активность вдруг проявила Юлия Тимошенко, которая призвала Зеленского «перейти к плану Б». Судя по словам Тимошенко, «план Б», в её понимании, так же состоит в заморозке конфликта по складывающейся линии фронта.