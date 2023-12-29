Экипаж "Адмирала Пантелеева" ТОФ отразил в Японском море условный авианалет

Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ во время учений.

Экипаж БПК "Адмирал Пантелеев" ТОФ отразил условный авианалет в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Экипаж большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота отразил условный авианалет в ходе учений в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ.

Отмечается, что по легенде учения расчеты ПВО корабля обнаружили бомбардировщик условного противника, выполняющий заход на боевой курс в направлении корабля.

"Экипаж БПК "Адмирал Пантелеев" по команде отработал алгоритм действий по приведению в боевую готовность средств ПВО для отражения авиаудара. Личный состав выполнил захват цели и при подлете самолета условного противника в зону поражения уничтожил "вражеский" бомбардировщик зенитным ракетным комплексом до начала бомбометания", - говорится в сообщении ТОФ.

Уточняется, что воздушная цель была смоделирована электронным способом и практические стрельбы не выполнялись.