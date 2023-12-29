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РИА Новости

Экипаж "Адмирала Пантелеева" ТОФ отразил в Японском море условный авианалет

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ во время учений
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ во время учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Экипаж БПК "Адмирал Пантелеев" ТОФ отразил условный авианалет в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Экипаж большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота отразил условный авианалет в ходе учений в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ.

Отмечается, что по легенде учения расчеты ПВО корабля обнаружили бомбардировщик условного противника, выполняющий заход на боевой курс в направлении корабля.

"Экипаж БПК "Адмирал Пантелеев" по команде отработал алгоритм действий по приведению в боевую готовность средств ПВО для отражения авиаудара. Личный состав выполнил захват цели и при подлете самолета условного противника в зону поражения уничтожил "вражеский" бомбардировщик зенитным ракетным комплексом до начала бомбометания", - говорится в сообщении ТОФ.

Уточняется, что воздушная цель была смоделирована электронным способом и практические стрельбы не выполнялись.

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Страны
Япония
Продукция
Адмирал Пантелеев
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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