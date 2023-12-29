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Назван самый мощный тип военных кораблей России

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Фрегат «Адмирал Головко»
Фрегат «Адмирал Головко».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов назвал самый мощный тип военных кораблей на вооружении у Военно-морского флота (ВМФ) России. В беседе с «Лентой.ру» специалист рассказал, что таковыми являются фрегаты, производство которых, по его словам, сейчас становится приоритетным.

«На сегодняшний день это (самые мощные корабли на вооружении ВМФ РФ — прим. «Ленты.ру»), конечно, фрегаты, в частности, "Адмирал Головко" у нас был представлен. Сейчас этот класс кораблей проходит модернизацию. В принципе, даже старые фрегаты будут модернизированы до такого уровня, что в них будет встраиваться универсальная пусковая установка, которая будет предназначена для запуска крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон"», — заявил Кнутов.

Конечно, фрегаты, вооруженные непосредственно крылатыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон", будут представлять серьезнейшую угрозу для противника. Я полагаю, с этим связано приоритетное направление в строительстве нашего флота, именно фрегатов

Юрий Кнутов

военный эксперт, директор Музея войск ПВО

Ранее военный эксперт Дмитрий Болтенков назвал задачи фрегата «Адмирал Головко» проекта 22350, принятого в боевой состав ВМФ России 25 декабря. Как объяснил эксперт, корабль будет обеспечивать развертывание атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 955 «Борей».

По словам Болтенкова, многоцелевой корабль может наносить удары ракетами «Оникс» и «Калибр», а в перспективе — гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон». Таким образом, фрегат также сможет усилить ударные группы надводных кораблей. Эта задача станет особенно актуальной после завершения ремонта тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», добавил специалист.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Адмирал Нахимов
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Проекты
1143 Кречет
22350
955 Борей
ГЗЛА
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