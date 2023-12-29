Антонов: Вашингтон демонстрирует верность концепции войны "до последнего украинца"

Посол России в Вашингтоне отметил, что новые поставки вооружений не способны изменить ситуацию на земле

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Власти США, выделяя новый пакет военной помощи Киеву, демонстрируют верность концепции войны "до последнего украинца", в Вашингтоне должны осознавать тщетность усилий победить Россию на поле боя. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Вашингтон отсылает в Киев кровавый новогодний подарок. В очередной раз демонстрирует верность концепции войны "до последнего украинца". Правда, уже с небольшим дополнением - "сколько хватит денег", - отметил он, комментируя выделение властями США очередного пакета военной помощи Украине на $250 млн. "Администрация не может не видеть успехов российских солдат. Однако чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки. Все выворачивается наизнанку: рекламируются украинские фетишные "победы", - подчеркнул дипломат.

"Уверены, что в Вашингтоне понимают тщетность усилий победить нас на поле боя. Тем не менее подталкивают марионеточный режим к пропасти, обрекая тысячи простых украинцев на верную гибель. Бесконечными траншами т. н. пакетов помощи США, по сути, подтверждают безразличие к судьбе подопечных", - добавил Антонов.

"Новые поставки вооружений не способны изменить ситуацию на земле. Ни одна террористическая выходка ВСУ с применением западного оружия не останется без решительного ответа. Вся натовская техника будет сожжена, а боеприпасы уничтожены. Пора бы американцам отказаться от иллюзорных проектов нанести России стратегическое поражение", - заключил посол.