Трамп заявил, что Европа должна помогать Украине наравне с США

Агентство Reuters со ссылкой на Белый дом ранее сообщало, что администрация Соединенных Штатов намерена выделить Киеву дополнительную военную помощь в размере $20 млн

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Европейские страны должны сравняться с Вашингтоном по средствам, потраченным на финансирование Украины, в противном случае США не смогут продолжать помогать Киеву. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп.

"Очень несправедливо. Я говорю, что они [союзники по НАТО] должны сравнять счет, и если они не сравняются, Соединенные Штаты не смогут продолжать это [финансировать Киев] делать", - сказал он в среду в интервью телеканалу Just the News.

Агентство Reuters ранее сообщило со ссылкой на Белый дом, что администрация США намерена выделить Украине дополнительную военную помощь в размере $20 млн. Госсекретарь Энтони Блинкен в среду сообщил о предоставлении Киеву пакета военной помощи на $250 млн. Руководитель американского внешнеполитического ведомства уточнил, что этот пакет будет последним в текущем году.